Una fiscal del Ministerio Público declaró contra su colega, Tufit Bufadel, quien está formalizado por el delito de abuso sexual en una cafetería del Centro de Justicia. Según relató, él también abusó de ella.

La declaración de la compañera de trabajo de Bufadel, según informó La Tercera, se dio en medio de la investigación que se lleva en su contra por un hecho ocurrido en 2019.

En esa oportunidad, una trabajadora de una cafetería denunció al fiscal por abuso sexual, asegurando que Bufadel intentó darle besos y realizarle tocaciones al interior del Centro de Justicia.

En el marco de la investigación llevada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se recogió un testimonio de una fiscal que dice haber sufrido un abuso por parte del imputado.

Según su relató, todo ocurrió en medio de un encuentro social en el año 2018, en el domicilio de otra compañera de trabajo donde solo estaban los tres.

“Yo estaba sentada en un sofá frente a Tufit (Bufadel), él estaba sentado en otro sofá y entonces de manera sorpresiva se lanza sobre mí, me toma con mucha fuerza los brazos apretándome fuerte, yo no me podía liberar. Me decía que le diera un beso y acercó su boca a la mía, yo corría la cabeza de un lado a otro para que no lograra darme el beso y no lo logró gracias a que yo me movía (…) Me repetía permanentemente ‘dame un beso’ y me decía que le gustaba. Finalmente logré zafarme de Tufit, empujarlo y sacarlo de encima de mí”, señaló.

A renglón seguido, expresó que “me puse muy nerviosa y no le dije nada a ella, me levanté y me fui. Bloqueé el episodio, traté de olvidarlo. Me dio mucho miedo, porque él era un hombre con mucho poder en la Fiscalía (…) Tenía miedo de contar esto, porque iba a significar una exposición pública, porque a pesar de mi cargo pensé que no iba a recibir apoyo por parte de la Fiscalía, de que me iban a cuestionar. Pero hoy decidí contarlo porque tengo la convicción de que lo que le ocurrió a la otra mujer es verdad“.

La fiscal declaró también que “cuando leí esto (la acusación de abuso) me hizo absolutamente sentido, lo encontré totalmente coherente, tanto porque conozco el lugar específico, la cafetería, conozco a la mujer porque iba a tomar café ahí y particularmente porque a mí me pasó algo muy similar a lo que ella denuncia”.

Por su parte, la otra mujer en el departamento también prestó declaración en el caso y señaló estar sorprendida con el testimonio de su colega.

“Recuerdo que los tres conversamos, nos reímos, ellos intentaron subirme el ánimo (…) No recuerdo ningún incidente ese día. Ella nunca habló conmigo respecto de lo que dice que le pasó”, agregando que no recordaba haber ido al baño, pero que de haberlo hecho habría ocupado uno que está al lado del living.

Luego de varias postergaciones, recién esta semana Bufadel fue formalizado por abuso sexual, quedando con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. En materia administrativa, el fiscal nacional Jorge Abbott solo determinó una suspensión por dos meses y no lo destituyó.