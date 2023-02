Una mujer de Santa Juana narró cómo se salvó del fuego metiéndose en una piscina junto a sus hijos, en medio de los incendios forestales que afectan a la región del Bío Bío.

Un registro, viralizado este viernes en redes sociales, muestra a la familia metiéndose al agua mientras el fuego rodea la parcela en la que se encontraban.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de CHV, Marisela relató que un vecino les dijo que la única opción era lanzarse a la piscina, ya que las llamas estaban por todos lados.

“Nos fuimos a la piscina y me refugié con mis dos hijos ahí, tapándonos, cubriéndonos para que el fuego no nos quemara y no quemara a mis hijos”, señaló la afectada.

En ese sentido, comentó que “fue terrible sentir el fuego que nos pasaba sobre nuestras cabezas. Nos dejó calientes. Fue terrible vivir ese momento con mis hijos”.

La mujer aseguró que la piscina del vecino los salvó del “infierno” que estaban viviendo en ese minuto. “Imagínate si a nosotros nos hubiese tocado otra historia siguiendo el camino. Nos hubiésemos topado con otros foco después y a lo mejor no la estaríamos contando ahora”, sostuvo.

Finalmente, expresó que el incendio al que se enfrentaron dejó un trauma en sus hijos. “Esa noche mi hija dormía y gritaba ‘quema, quema"”, explicó.

Este domingo, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, confirmó que más del 50% de las viviendas rurales habían sido destruidas por el avance del fuego.

Este lunes, el avión Ten Tanker, que llegó a la región del Bío Bío para combatir los incendios forestales, realizará sus primera descargas precisamente en Santa Juana.