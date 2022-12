El presidente del comercio establecido de Talcahuano, José Alarcón, acusó un aumento crítico de la delincuencia por robos en el sector céntrico de la ciudad puerto.

En concreto, el líder del gremio señaló que los robos han ido al alza, no sólo en las noches, sino que también durante el día. Esto último, según aseguró, ante el alza del comercio ilegal ambulante.

En conversación con BioBioChile, Alarcón expuso que han tenido que dividirse en turnos y diferentes cuadrillas, con direcciones aleatorias, para proteger sus locales de la delincuencia que les afecta.

“La gente tiene miedo”, reafirmó. “Nosotros, como gremio, estamos pasando rondas nocturnas por el aumento de robos”, agregó.

En ese contexto, José Alarcón cuestionó el actuar del Ministerio Público, solicitando mayor seriedad y mano firme contra los delincuentes.

“Los fiscales deben ser más drásticos en la sentencia. No puede ser que una persona tenga amplio prontuario por robo y lo deje libre”, mencionó.

“Nosotros le solicitamos a la Municipalidad, en la mesa de trabajo, que la próxima vez esté lo de la Fiscalía y expliquen el por qué de las cosas”.

Al respecto, el dirigente citó una situación, según él, ocurrida días atrás, donde le entraron a robar dos veces.

“Carabineros hizo su pega, a mí me robaron un domingo a las 10:00 horas. Los detuvieron a las 18:00 horas”, comenzó relatando.

“El Fiscal los dejó sueltos el lunes a las 15:30 horas. Los mismos personajes, esa noche, fueron a robar a Batta y me fueron a robar (Librería Naval) por el otro costado”, agregó.

No obstante, a pesar del hecho delictivo, “el Fiscal, durante el martes, los dejó libre a las 15:00 horas, por no ser un peligro para la sociedad”.

Es decir, en menos de 72 horas, los delincuentes fueron puestos en libertad dos veces por 3 robos.

Cifras de robos varían entre Municipalidad, Carabineros y comercio

Por otra parte, José Alarcón indicó que entre el municipio, personal de Carabineros y el gremio, poseen cifras muy distantes en cuanto a la cantidad de robos registrados a la semana.

“La Municipalidad tenía en su estadística un robo semanal”, mientras que “Carabineros en su informe tenía casi 7 robos”. “Nosotros como comercio teníamos 15 robos semanales”, aseveró.

Respecto a ello, acusa que se debe a que los locatarios no reportan los hechos debido a la ineficiencia de las autoridades y Fiscalía.

“Nos dimos cuenta que mucha gente no hace la denuncia correspondiente, porque no pasa nada, porque tienen miedo, los amenazan”, señaló.

En otro caso, el presidente gremio comentó una situación donde la dueña de una joyería y sus clientes sufrieron un robo. Posteriormente, los involucrados en el hecho los amenazaron y les exigieron retirar la denuncia.

Sobre esta problemática, Alarcón emplazó a la Municipalidad y Fiscalía como los responsables de la delincuencia desatada que le afecta al comercio de la ciudad portuaria.

“Es un problema de la Fiscalía, de las autoridades completas. Porque, tienen que hacer su pega como corresponde, gente que tiene las pruebas, y los dejan libres, según ellos, por falta de pruebas”, criticó el presidente del gremio.

Por ello, es que “entonces la gente se desmotiva, no hace las denuncias correspondientes porque es una puerta giratoria”, añadió.

Comercio ambulante y delincuencia en el sector: ¿están vinculados?

En otro punto, el presidente del comercio establecido, aseguró que se han dirigido en diversas ocasiones al municipio para cumplir y fiscalizar a los comerciantes ilegales y ambulantes.

En esa línea, relacionó el crecimiento de este tipo de comercio ambulante con el alza de la delincuencia, al menos durante el día. Esto, ya que las aglomeraciones facilitarían la ejecución de robos “flash”, como de los mecheros y lanzazos.

“Hemos conversado un millón de veces con la Municipalidad para que haga cumplimiento de una ordenanza municipal. Esta debía entrar en vigencia hace tiempo”, subrayó Alarcón.

“Pero lamentablemente, los señores inspectores, en conjunto con la municipalidad, hacen revisión cada 10-12 días y eso no nos sirve”, añadió.

Del mismo modo, apuntó a que “ellos tienen que estar día a día en el centro de la ciudad, verificando quién tiene permiso y quién es ilegal”.

Si bien, Alarcón reconoció una gestión anterior del municipio con relación a esta materia, recalcó que “no sacábamos nada con mandar 40 Carabineros si en Talcahuano centro son 3 cuadras ahora de comercio ilegal”.

Carabineros y rondas nocturnas ante robos

En tanto, José Alarcón destacó la labor de Carabineros, a pesar de las “falencias” cometidas por parte del municipio y el Ministerio Público.

En las rondas que despliegan durante las noches, aseguró que, al menos en la noche de este domingo, “nos encontramos tres veces con personal policial”.

“Tenemos excelente relación con Carabineros”, enfatizó.

No así, con el municipio, ante lo cual el dirigente del gremio hizo un llamado al alcalde de la ciudad, Henry Campos, a visitar en terreno el sector céntrico.

“Llevamos 2 años esperando que visite el centro. No sé si tiene miedo o tiene acciones con los ambulantes. No sé cuál es el problema que nuestro alcalde no visita el centro de Talcahuano. Es un desorden tremendo que no lo tiene controlado”, sostuvo.

Finalmente, en cuanto al departamento de Seguridad de la Municipalidad, el presidente lamentó que no posean rondas nocturnas. Si bien, comienzan su jornada de trabajo a las 7:00, concluyen sus labores a las 23:00 horas.