“Lindo gesto”, “Sigue así”, “Eres un ángel”. Esos son algunos de los miles de comentarios que recibe en su cuenta de TikTok un joven barbero de 24 años, quien de forma desinteresada recorre Concepción y le corta el pelo gratuitamente a personas en situación de calle.

Se trata de Kevin Riquelme o también conocido como “@barbero.keviin“, quien se hizo masivamente conocido por compartir registros de su noble labor en una de las plataformas digitales más influyente de los últimos años.

“Tenemos 1.500 oportunidades de ser amable cada día”, dice su primera publicación con fecha 22 de noviembre. Con dedicación y profesionalismo le corta el cabello a un hombre y el resultado es impactante. Esa cápsula de video tiene 72K de ‘Me gusta’.

Tres días más tarde subió su segundo registro. Las reacciones y comentarios se dispararon (236.1K), y es que nadie puede quedar indiferente ante la emoción del hombre al que atendió gratuitamente.

Cortes gratuitos a personas en situación de calle

Hace cuatro años que se dedica a la barbería y hace 4 meses decidió salir a ofrecer un momento de alegría a quienes más lo necesitan.

“Desde pequeño siempre me ha gustado cortar el pelo, pero por temas monetarios no podía comprarme las herramientas porque son súper caras, hasta que logré juntar el dinero y poder empezar a trabajar en lo que me gustaba”, relató Kevin a BioBioChile.

Contó que de niño con su mamá iban a la iglesia y ella le inculcó ayudar a las personas. Antes lo hacía de diferentes formas, hasta que hace cuatro meses comenzó a salir solo -al inicio sin grabar- a cortar gratuitamente el pelo.

“Tenía las herramientas y pensé en qué podía aportar. Vi a una persona que estaba en muy malas condiciones y me atreví a preguntarle si quería un corte de pelo y afortunadamente me dijo que sí. Fue súper respetuoso y las personas que pasaban me grabaron y sacaron fotos”, recordó.

Kevin afirmó que no le ha tocado vivir ninguna mala experiencia, que todos son educados y respetuosos con él y su trabajo.

A modo de ejemplo relató una de sus últimas experiencias: “Estuve como una hora dando vueltas en el centro de Conce y me iba derrotado para la casa cuando me encontré a un caballero. Le pregunté si quería un corte y él me contó que estaba de cumpleaños, yo no le creía hasta que me mostró su carnet. Compartimos un grato momento, nos reímos, la pasamos bien”.

Además de poner a disposición su trabajo, Kevin también les entrega comida. “Cuando tengo dinero trato de hacer algún aporte”, afirmó e indicó que le gustaría que más personas se sumaran a causas solidarias porque “aunque sea un pequeño gesto puede cambiar la vida de alguien”.

Los peatones que capturaban su gesto en la calle le pedían que lo compartiera por redes sociales, por eso decidió abrir su cuenta de TikTok.

Es más, su primo pequeño fue quien grabó el primer registro que subió a sus plataformas.

Viralización de sus registros

Su cuenta de TikTok actualmente tiene 70.1K seguidores y 564.9K de me gusta. En Instagram, en tanto, lo siguen 6.596 cuentas.

El impacto que han generado sus videos no se lo esperaba, ya que, según dijo, “nunca lo hice para eso, para hacerme viral, nunca lo pensé”.

“Recibo muchas muestras de cariño, la gente me felicita y me impulsan a seguir haciendo esto”, añadió. Su acción ha significado que le escriban desde distintos puntos del país e incluso del extranjero.

El joven atiende en su casa en Campos Deportivos Bellavista, tiene sus clientes fieles y espera con su esfuerzo poder abrir en el futuro su propia barbería.