En medio del desarrollo de la Comisión Investigadora de Orden Público de la Cámara de Diputados, la ministra del Interior, Izkia Siches fue consultada sobre las acciones a tomar por parte del Gobierno ante las declaraciones que se conocieron del Líder de la CAM, Héctor Llaitul, donde reconoció el robo de madera como una forma de financiar la causa y además la compra de armas.

En este sentido, la titular de Interior argumentó que el Ejecutivo ya ingresó la ampliación de las querellas, pero además emplazó al Ministerio Público a tomar acciones, investigar y “hacer lo que corresponde”.

La presidenta de la Comisión Investigadora de Orden Público, la diputada de la DC, Joanna Pérez, lamentó los dichos de Izkia Siches, ya que considera que el Gobierno debe perseguir ilícitos reconocidos y aplicar la ley de Seguridad del Estado en contra de Héctor Llaitul.

“Estas ya no son ideas, el Gobierno decía que no perseguía ideas, pero hoy día ya debe perseguir ilícitos que están reconocidos (…) hay que actuar de manera distinta y no culpar al Ministerio Público”, enfatizó la parlamentaria.

Estuvo presente en la comisión el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien pidió un rol más activo del Gobierno en estas acciones legales. Agregó que es necesario comenzar a mirar la Ley Antiterrorista.

“Acá el Gobierno hace bastante rato que debió haber enviado una señal sobre que hechos nuevos, querellas nuevas (…) le vendría bien al Gobierno echarle una miradita a la Ley Antiterrorista”, enfatizó Diego Schalper.

El senador oficialista del PS, Gastón Saavedra, lamentó que el Gobierno no presente acciones legales ante los dichos de Llaitul, sin embargo, también emplazó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio.

“Eso significa una presentación de una querella, porque aquí claramente lo atribuye al robo de madera, por lo tanto, actuar a través de las armas y la violencia (…) pero al mismo tiempo la Fiscalía debe actuar de oficio ante los dichos notorios y públicos del lidera de la CAM”, dijo el socialista.

El gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, espera que tanto la Fiscalía y el ministerio hagan su trabajo. Dijo que cree que el dinero que la CAM consigue del robo de madera también sirve para pagar a quienes usan las armas.

“Probablemente también para pagarle a las personas que usan esas armas y esas balas. Y yo lo que pido frente a eso al Ministerio Público, que haga su trabajo, y también se lo pido a Ministerio de Interior del Gobierno de Chile, que haga su trabajo”, sentenció Díaz.

Recordemos que la Coordinadora Arauco Malleco se refirió a las declaraciones de Llaitul y mediante un comunicado insistieron en que se trata de un proceso de “recuperación” de madera y no de robo, lo que generó críticas de parlamentarios que dicen que los dichos hablan de una confesión.