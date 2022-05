Tras conocerse un audio que confirma que el Gobierno hizo una oferta que luego no prosperó, a los trabajadores contratistas de Enap que están movilizados, la delegada presidencial reiteró que ella no está involucrada en ninguna negociación.

La Fenatrasub en tanto advirtió que seguirán en paro hasta que el Gobierno cumpla su compromiso.

El viernes de la semana pasada se convocó a las partes a una reunión de urgencia en Concepción. En una grabación de audio de ese momento que ha comenzado a circular, la seremi del Trabajo Sandra Quintana, les señala a los dirigentes que la oferta para terminar el conflicto es de un bono de seguridad de 950 mil pesos y el pago de los días no trabajados.

La seremi les informa que el arreglo fue logrado por la delegada Daniela Dresdner en el Ministerio de Energía y del Trabajo en Santiago y que compromete a Enap, sin embargo la estatal en esa misma instancia desconoció conocerlo.

Los trabajadores se apostaron este jueves de nuevo frente a la Delegación Regional para exigir que se mantenga esta oferta.

Dresdner niega negociación

Hoy la delegada del Bío Bío Daniela Dresdner volvió a negar que estuviese involucrada en alguna negociación en este conflicto, afirmando que el Gobierno está afuera de esto y es imposible que se haya hecho una oferta, pues solo ha intentado facilitar un acercamiento de las partes.

“Yo no me puedo hacer cargo de los dichos de otras personas. No me puedo hacer cargo tampoco de la manera en que esos dichos fueron recogidos, de las grabaciones que se hicieron a conversaciones que yo entiendo eran privadas, pero sí puedo decir que el Gobierno ha estado dispuesto a ayudar a que avance el diálogo”.

Este conflicto, originado en las condiciones de los subcontratos, y otras materias relacionadas a la petrolera estatal, abordará la comisión de energía del Senado, convocada para el jueves de la próxima semana en Hualpén. Así lo anunció Loreto Carvajal, presidenta de la instancia.

Por su parte, el diputado DC Eric Aedo, habló del tema con el ministro de Energía Claudio Huepe, y le planteó la necesidad de que haya una conducción para llegar a un arreglo y no seguir cometiendo errores.

En medio del mayor conflicto que enfrenta la estatal en Hualpén en los últimos años, está previsto que este viernes se constituya y sesione por primera vez el nuevo directorio con los dos integrantes designados por el presidente Boric, el ex ministro de Energía Andrés Rebolledo, y Gloria Maldonado, nueva presidenta del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo.