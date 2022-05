Al menos 9 buses de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) fueron apedreados con trabajadores a bordo durante la mañana de este miércoles en Hualpén, región del Bío Bío.

La situación ocurrió justamente en las afueras de la estatal, en el contexto de una manifestación de los trabajadores subcontratados de la refinería que continúan movilizados.

La protesta fue registrada durante la mañana de este miércoles, la que fue dispersada por Carabineros para liberar el tránsito. Sin embargo, luego de esto los movilizados comenzaron a apedrear a buses de la empresa y también a vehículos particulares.

Según información preliminar, fueron al menos 9 las máquinas apedreadas, lo que causó el temor de los trabajadores de empresas contratistas que no están adheridos al paro y que iban a bordo. Recordemos que dicha movilización de Fenatrasub cumplirá 4 semanas en medio de fallidas negociaciones.

El video da cuenta del momento exacto en que una máquina recibe el impacto de una piedra.

El siguiente video contiene un registro de audio con lenguaje que podría ser considerado inapropiado.



Trabajadores lesionados

Radio Bío Bío Concepción pudo constatar en el lugar que hay al menos un trabajador lesionado, quien tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un recinto asistencial.

“Si seguimos así, mañana vamos a ser nosotros los accidentados”, manifestó uno de los trabajadores presentes, quien hizo un llamado a que la empresa llegue pronto a un acuerdo con los subcontratados movilizados.

“Les están ofreciendo una plata que no es lo que están pidiendo, y están peleando su sueldo de este mes que no saben si se les va a pagar (…)Carabineros los desaloja, ellos vuelven y no se llega a ningún acuerdo. Ahora la planta se va a detener más tiempo, es más dinero. Lleguen a acuerdo con los subcontratados y esto se va a acabar”, manifestó el hombre.

El testimonio fue entregado a La Radio desde un servicentro, lugar en que tuvieron que ubicarse los trabajadores junto con los buses apedreados, antes de ser enviados a sus domicilios. Recordemos que los afectados son trabajadores de otras empresas que prestan servicios de mantención a Enap, y que no están adheridos al paro.

En uno de los buses que se dirigía a Siderúrgica Huachipato, también resultó un trabajador a bordo herido.

Respuesta de Enap

Por medio de un comunicado público, la refinería confirmó que un trabajador de la empresa contratista Ferrostal resultó herido tras el apedreo a buses de traslado.

“Enap está analizando los pasos a seguir para adoptar las acciones legales pertinentes frente a todos estos hechos”, manifestaron. Añaden que siempre han tenido una completa disposición al diálogo, pues la violencia no es el camino para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Muestra de lo anterior, señalan que durante ayer martes la empresa acudió a una reunión con trabajadores en calidad de mediadores, con el fin de que el conflicto se resuelva a la brevedad.

Por su parte, Fenatrasub ha mantenido silencio respecto de los graves hechos ocurridos esta mañana.