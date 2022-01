Una investigación contra la ex alcaldesa de Hualpén pidió a la Fiscalía el diputado Leonidas Romero, de manera de determinar una posible malversación de caudales públicos a través del uso de dineros que debían ir al combate de la pandemia y que Katherine Torres habría desviado a su campaña el año pasado.

Hasta la Fiscalía Regional del Bío Bío llegó el diputado del Partido Republicano (PR), Leonidas Romero, para solicitar una indagatoria penal contra la exalcaldesa de Hualpén, Katherine Torres.

Según la acción legal, el delito que Torres habría cometido es el de malversación de caudales públicos.

Los antecedentes que sustentan la denuncia es un informe de Contraloría evacuado a partir de una primera presentación del parlamentario. El documento acreditó el uso irregular de 130 millones de pesos, dineros que debían ir al combate de la pandemia.

El legislador subrayó además, que hay un perjuicio a las arcas municipales, pues la Contraloría ordenó la restitución de esos dineros utilizados en items diferentes al combate del Coronavirus.

El actual alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, señaló que efectivamente hay un daño a las arcas municipales. Esto, considerando el importante déficit con que recibió las finanzas de la corporación edilicia.

Rivera no descartó presentar acciones legales desde el municipio, mientras que la ex alcaldesa, consultada al respecto, no quiso realizar declaraciones.