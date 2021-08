Un sumario interno al equipo de comunicaciones y además antecedentes que serán presentados a Contraloría, llevará adelante el municipio de Hualpén esto luego que la cuenta de Facebook del municipio desapareciera.

Algunos concejales acusaron a la exalcaldesa, Katherine Torres, de llevarse para la casa el fanpage.

En medio de la pandemia, el municipio de Hualpén no pudo transmitir vía online la llegada al sillón edilicio del actual alcalde, Miguel Rivera, ya que cuando quisieron realizarla no se pudo porque el facebook municipal no estaba operativo y nadie tenía las claves.

Hay cierta inquietud además por parte de los concejales, ya que había varios vecinos que se informaban de la realidad municipal, así como también de los consejos municipales.

El concejal Miguel Ángel Aravena y además la concejala Wanda Riquelme, acusaron que la exalcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, no devolvió la cuenta de Facebook y que prácticamente se la llevó para la casa, hecho grave considerando que hubo inversión de recursos públicos en videos y personal a cargo de subir material.

El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, dijo que debido a este hecho se iniciará un sumario en el Departamento de Comunicaciones de la municipalidad, ya que los profesionales que ahí trabajan tendrían que haber resguardado las claves de todas las cuentas municipales. Agregó que es probable que lleven estos antecedentes a la Contraloría.

El municipio ha intentado recuperar las claves con la multinacional Facebook, sin embargo no ha sido posible hasta la fecha.

Radio Bío Bío se contactó con la ex alcaldesa, Katherine Torres, quien no se quiso referir al tema, sin embargo hizo llegar una declaración donde dijo que el concejo municipal es 100% riverista y que sólo están desviando la atención de los reales problemas de la comuna y las familias de hualpén.