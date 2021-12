"No ha estado a la altura". En duros términos se refirió el excoordinador de la Macrozona Sur en la región del Bío Bío, Roberto Coloma, a la labor del Ministerio Público en materia de violencia rural y durante el Estado de Emergencia que rige en cuatro provincias. La exautoridad, quien renunció al cargo, aseguró que durante la vigencia de la medida, la Fiscalía no ha decretado diligencias para avanzar en las causas. Asimismo emplazó al fiscal nacional, Jorge Abott, a que "se ponga de una buena vez las pilas".

A horas de dar a conocer su renuncia al cargo de coordinador de la Macrozona Sur en la región del Bío Bío, Roberto Coloma, cuestionó el centralismo con que se toman las decisiones para abordar la violencia y la labor del Ministerio Público, emplazando directamente al fiscal nacional, Jorge Abbott a que se “ponga las pilas” en las causas que siguen sin diligencias.

En conversación con Radio Bío Bío, la exautoridad explicó las razones que lo llevaron a presentar su renuncia, asegurando que una de ellas es el “excesivo centralismo con la que muchas veces se toman decisiones que en definitiva terminan afectando a las regiones y en este caso a los habitantes de la provincia de Arauco”.

A su juicio, una solución es que a nivel central (Santiago) se escuche más a las autoridades territoriales, lo que permitiría tener mejores resultados en Estado de Excepción que rige en cuatro provincias de la Macrozona Sur: Arauco, Bío Bío, Malleco y Cautín.

“La decisión del Presidente de la República de decretar el Estado de Excepción de Emergencia ha sido correcta. Ha tenido resultados que son irrefutables, que nos ha permitido controlar la situación, lo que no quiere decir que no se van a producir hechos de violencia, pero van a ser siempre más acotados y focalizados en ciertos sectores rurales que son de difícil acceso”, afirmó.

Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que la gente pide ir más allá, no sólo controlar la violencia sino también avanzar “en la neutralización de los grupos violentistas que operan en la zona, hacia la captura de los responsables”.

Coloma indicó que para concretar lo último es necesario que “el Ministerio Público fundamentalmente adopte la decisión de actuar en consecuencia y a mí me parece, durante todo el tiempo que he estado desarrollando esta labor, que no ha estado a la altura de las circunstancias”.

“Es impresentable que durante todo este tiempo, las más de 300 causas vigentes por hechos de violencia en la provincia de Arauco no hayan avanzado un centímetro. Me parece aún más impresentable que durante la vigencia del Estado de Excepción de Emergencia, en estos 45 días, el Ministerio Público pudiendo decretar diligencias de investigación en estas más de 300 causas, que se podrían haber desarrollado por las policías, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, prácticamente no haya decretado diligencias”, criticó el excoordinador.

Agregó que el organismo encargado de la persecución penal “no hace su parte con la intensidad y con la decisión que debería ser”.

Para finalizar emplazó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a que “se ponga de una buena vez ‘las pilas’ y piense en la situación de las miles de familias de la provincia de Arauco que necesitan que estas causas avancen y que se tengan resultados concretos en la detención de los responsables de los hechos de violencia”.

Revisa la entrevista completa a continuación: