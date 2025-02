“De noche el contraste es aterrador. (…) Todo es alcanzado por el fuego”.

Una frase simple y desgarradora. De esa forma describía un reportero de Telefé (Argentina) lo que es una de las mayores catástrofes en la historia reciente de Chile, que tuvo a la región de Valparaíso como protagonista.

El magno siniestro de febrero de 2024, que dejó 136 muertos, dio la vuelta al mundo. Donde destacaron la magnitud de las llamas que causaron terror en comunidades y consumieron cerca de 8 mil viviendas.

Reacciones internacionales a la tragedia en Valparaíso

La noticia llegó hasta la cadena de noticias más importante del Reino Unido, BBC News, donde se informaba el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno ante la magnitud de las llamas, “intensificadas por las altas temperaturas y el fuerte viento”.

Así, pese a la incertidumbre dada por la oscuridad, la magnitud de la catástrofe era tan evidente que durante la madrugada del 3 de febrero ya cubría las portadas de varios medios internacionales, acaparando los noticiarios de las principales cadenas de noticias del mundo.

“Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso, que sigue en Estado de Excepción de Catástrofe. Chile combate por tercer días los peores incendios forestales de su historia reciente”.

“Los bomberos luchan para extinguir las llamas, la zona central de Chile es la más afectada del país. Alrededor de la ciudad costera de Viña del Mar, los equipos de combate tratan de identificar víctimas entre los restos calcinados”.

Así narraban la tragedia para la comunidad hispano hablante las cadenas Deutsche Welle y France24, mientras que fotografías impactantes del área consumida por el fuego acaparaba portadas alrededor del mundo.

Incluso, la noticia se extendió hasta la India, donde The New Indian Express llevó el tema entre sus páginas. También fue el caso de Australia, en donde se encuentra una de las mayores colonias de chilenos migrantes, y en donde el periódico The Courier Mail publicó el tema en su portada.

En tanto, así describió CNN En Español el impacto de la tragedia.

“Miles de hectáreas han sido afectadas. Bomberos ha mostrado valentía para enfrentar el fuego y resguardar a la población, y han tenido que vivir dramáticas escenas en medio del fuego”.

El mensaje del Papa y el apoyo internacional por el megaincendio

Entre las personalidades internacionales que se refirieron públicamente al hecho, el domingo 4 de febrero, en la tradicional misa celebrada en El Vaticano, el Papa Francisco pidió a la comunidad rezar por las víctimas y heridos de los incendios forestales.

“Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación”, señaló.

Finalmente, cabe destacar que a causa de la catástrofe ocurrida en la región de Valparaíso, Chile recibió el apoyo de 19 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, México, Rusia y Reino Unido. Además del respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y la Ciudad del Vaticano.

