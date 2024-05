Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, defendió su gestión durante dos mandatos y en una entrevista afirmó que la comuna "no huele a pichí", abordando críticas sobre la limpieza post estallido social. Destacó que Valparaíso no es diferente a otras ciudades portuarias y subrayó que en los cerros turísticos no hay montañas de basura acumulada. Reconoció que la ciudad ha perdido su conexión económica con el puerto, principal actividad local, lo cual ha sido un problema arrastrado por décadas. Concluyó que no buscará la reelección y destacó los logros de su administración.