La presidencia regional del Partido Socialista señaló que realizará una denuncia formal al Servicio Nacional Electoral por lo que consideran son graves irregularidades ocurridas en una serie de centros de votación de la comuna de Valparaíso.

Se trata de de locales de sufragio que están devolviendo personas a sus casas porque las mesas no están conformadas, incluso rechazando a personas que se han ofrecido voluntariamente a ser vocales para poder constituir mesas.

El presidente de la colectividad de izquierda, Eduardo Pastén, señaló que los apoderados generales del partido están informando que hay cierre de mesas en la Escuela de Tripulantes Portuarios, La Escuela María Luisa Bombal y el liceo.

Pastén indica que debería haber fusión de mesas y que el Servel está incurriendo en irregularidades al no permitir la mayor participación posible.

“Se habrían cerrado mesas por instrucciones del Servel y no cumpliendo con la Ley que tiene que ver con la fusión de las mismas. (…) Eso es contrario a la Ley y el Servel entonces no estaría haciendo cumplir la Ley y estaría dejando a gente sin votar, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es un llamado, poder dar la instrucción de que las mesas se fusionen de modo que ningún ciudadano o ciudadana quede sin votar”, sostuvo.

El anterior fue el caso de Damaris Johansen, que denunció a La Radio que se presentó esta mañana a votar en el Liceo N°2 de hombres, Alfredo Nazar, frente al Deportivo Playa Ancha. Damaris contó que le pidieron que se retirara.

“Me dijo ‘mesa’, yo le di el número de mi mesa que era la 43 de mujeres, me dijo ‘lamentablemente no se constituyó, se tiene que retirar’, yo le dije, ‘pero eso es ilegal’, me dijo ‘pero no está constituida, así que se tiene que retirar, ahí está la puerta’, y me tuve que retirar”, aseguró.

El precandidato de Renovación Nacional para la alcaldía de Valparaíso, el abogado Leonardo Contreras, también denunció que en algunos locales de votación están devolviendo personas a sus casas porque no hay mesas conformadas, en vez de dejarlos como vocales. Contreras sumó otros recintos en donde está ocurriendo esto.

“Les están diciendo que lamentablemente no pueden votar, así que eso es una irregularidad absoluta. Esto está ocurriendo en la Scuola Italiana de Valparaíso; está ocurriendo en la PUCV, en la casa central; está ocurriendo en la escuela Juana Ross; y en la escuela Grecia”, indicó.

Según indicó el Partido Socialista, ya se comunicaron directamente con el Servicio Nacional Electoral, y se espera que otras colectividades se sumen dentro de la jornada, considerando que en la zona ha habido poca participación de votantes.