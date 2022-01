Continúan las repercusiones por las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró que el Gobierno solicitó la paralización de los camioneros en 2020, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, para lograr la aprobación de una serie de leyes como la de Juan Barrios. Ante eso, el fiscal nacional Jorge Abbott confirmó -en su visita a la región de Los Ríos- que pidió reunir los antecedentes del caso y no descartó que se constituya un delito.

El fiscal nacional Jorge Abbott confirmó este jueves que pidió a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía reunir antecedentes por la presunta petición del Gobierno a los camioneros para que paralizaran en 2020, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, y de esa forma agilizar la aprobación de leyes como la de Juan Barrios.

Lo anterior tras los dichos del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró que “en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”.

Tras esas declaraciones, en su visita a la región de Los Ríos, el representante del Ministerio Público manifestó que no se descarta que haya un hecho constitutivo de delito, destacando que nadie está por sobre la ley.

“Pedí un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, pero desde ya es posible que exista algún tipo penal en la ley de Seguridad Interior del Estado, pero quien tiene el ejercicio de la acción penal en la materia es el supremo Gobierno, no el Ministerio Público que no podría abrir de oficio una investigación”, afirmó el fiscal.

Sin perjuicio de ello, confirmó que con el informe evaluarán si una denuncia de esa naturaleza amerita que “nosotros podemos abrir una investigación respecto a de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio una investigación”.

Por ello, espera en un corto plazo contar con los antecedentes necesarios del caso y así, dependiendo de los resultados, iniciar una investigación.

Jorge Abbott se encuentra en la región de Los Ríos para participar de la Cuenta Pública de la Fiscalía en la zona.

Es preciso indicar que tras la repercusión de sus palabras, Araya moderó sus dichos y precisó que “fue un comentario dentro del gremio”, aunque aseveró que hay que tener “una lectura de toda esta cosa. (…) Usted vio que a los camioneros no los tocaron, no les hicieron ninguna cosa” por la paralización.

“Rencilla entre gremios”

El Gobierno, en tanto, a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que “nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada, todo lo contrario. Esto parece ser más una rencilla aparentemente entre gremios, que una denuncia seria”.

La autoridad destacó que se generó una mesa de trabajo para abordar el petitorio de los camioneros y que “presentamos los resultados hace un mes atrás, con casi un 100% de cumplimiento y con los gremios muy conformes con respecto a lo que se había trabajado en distintos temas de seguridad, justamente para que pudiesen abastecer a las distintas ciudades. Yo me quedo con eso, con el trabajo”.

El aludido como el dirigente que habría llegado al acuerdo con el Gobierno, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional Del Transporte De Carga, vinculó la acusación de Araya a “un mal momento”, pero precisó que “él tendrá que ser responsable frente al país, frente a las autoridades y frente a los camioneros de Chile por ese invento que hizo”.