Los diputados de Renovación Nacional, Paula Labra y Jorge Rathgeb, quienes pertenecen a la comisión de Agricultura, rechazaron las disculpas del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien esta semana instó a los municipios a “dejar de llorar” en el marco de los recursos para la seguridad rural.

Las palabras del secretario de Estado se dieron en el contexto del homicidio del matrimonio en Graneros, en la región de O’Higgins.

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera- Valenzuela planteó: “Aquí dejémonos de llorar, los municipios tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales”.

Para los diputados RN, la actitud de Valenzuela no solo fue ofensiva con los alcaldes, sino que además se repitió en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde según los parlamentarios, habría respondido de manera burlesca y soberbia a la diputada Paula Labra cuando esta le pidió que pusiera su cargo a disposición.

Diputados RN piden renuncia de ministro Valenzuela

La diputada Labra, integrante de la Comisión de Agricultura, cuestionó la falta de madurez y competencias del ministro Valenzuela, afirmando que no está capacitado para liderar la cartera.

“El ministro Valenzuela no se representa a él mismo y sus pensamientos impulsivos faltos de realidad. Como ministro de Estado representa a todos nuestros agricultores y a la gente de campo. Chile no puede seguir sosteniendo la falta de madurez emocional y de competencias técnicas del ministro, ya quedó plenamente demostrado que no es capaz de entender que el manejo de su cartera ha sido ineficiente“, sostuvo la legisladora.

A juicio de Labra, el ministro Valenzuela “se siente muy seguro del respaldo del presidente Boric, que se da el gustito una vez más de sacarse los pillos, respondiendo impulsivamente con insultos al mundo campesino. Ya que el ministro y el subsecretario del Interior le quitaron el piso, ahora la responsabilidad es del presidente Gabriel Boric: asuma la falta de acción en materia de seguridad rural y pida la renuncia del ministro de los mea culpa”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Jorge Rathgeb, recordó que el ministro tuvo múltiples oportunidades para disculparse durante la sesión de la comisión, pero decidió no hacerlo hasta ahora, cuando la presión política lo obliga.