Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la diputada Karol Cariola, denunció que aún no han recibido acceso a la carpeta investigativa ni a los informes presentados en reserva por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Señaló que los informes fueron filtrados a la prensa, expresando preocupación por posibles impactos en la seguridad nacional, dado el contenido sensible del teléfono de la diputada. Manríquez advirtió que si no se controlan las filtraciones, considerarán solicitar que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asuma el caso.