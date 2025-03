Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, afirmó que no hay nuevos antecedentes que cambien las responsabilidades políticas en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, luego de que se revelara que un egresado de derecho, Lucas Vera, sin ser abogado, visó los decretos relacionados. La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, aseguró que el decreto no constituye un contrato de compraventa y que no hubo irregularidades por parte de ella o su equipo. A pesar de esto, los cuestionamientos al Gobierno se intensifican, con críticas del exministro del Interior, Jorge Burgos, y la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, quienes llaman a esperar el sumario del Gobierno. La comisión revisora de la acusación constitucional contra Maya Fernández también enfrenta polémicas, con el diputado RN, Jorge Durán, denunciando trabas del oficialismo para citar a figuras clave. Por otro lado, la senadora socialista, Isabel Allende, comentó la renuncia de Maya Fernández, diciendo que siempre se pueden mejorar las cosas, en relación con la salida de la exautoridad. El caso ha derivado en una causa penal por fraude al fisco, investigada por el fiscal Patricio Cooper, y acciones legales contra la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional.