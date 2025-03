La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a la fallida compra de la casa de Allende, teniendo en cuenta que una publicación reveló que en dos semanas, el Ejecutivo elevó en casi $100 millones más el costo del inmueble.

En diálogo con Radio Infinita, la secretaria de Estado dijo que “hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y además existe un sumario administrativo en Bienes Nacionales, que lo que nos va a permitir es dilucidar efectivamente qué ocurrió y dónde ocurrieron las fallas y también determinar las responsabilidades que correspondan en esas instancias donde eso ocurre”.

“Nosotros lo hemos dicho siempre, el interés del resguardo patrimonial es algo que ha caracterizado a este gobierno, que es importante, que nos ayuda a construir historia, pero aquí las cosas ocurrieron de una manera que no tenían que ocurrir y ahí está el resultado, el proyecto no se pudo llevar adelante, hubo que frenarlo a mitad de camino, no tuvo consecuencias porque no se transfirió propiedad, ni recursos, ni otro, pero sin duda las cosas no se hicieron como tenían que hacerse y es por eso que estas investigaciones son fundamentales“, precisó Etcheverry.

Casa de Allende

En esta línea, la ministra dijo que ese aumento en el precio, “es parte de lo que hoy día está en investigación y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando existen procedimientos en curso, es muy importante que nosotros como Ejecutivo no nos pronunciemos públicamente, sobre todo cuando se trata de trascendido o algunas filtraciones que aparecen en los medios, de manera de no intervenir con esa investigación”.

Respecto a las consecuencias políticas, teniendo en cuenta que la ministra de Defensa, Maya Fernández, está sometida al tribunal constitucional, y eventualmente podría ser inhabilitada.

“Hoy día existe un sumario administrativo, un procedimiento, una investigación por parte de la Fiscalía. El Tribunal Constitucional está también revisando el asunto, todo esto, por supuesto, los parlamentarios tienen el derecho a utilizar sus atribuciones y a presentar los requerimientos que quieran, pero es importante señalar que esto está siendo visto desde distintas partes y uno se hace la pregunta de si, en el fondo, vale la pena incorporar otro elemento más, pero, de nuevo, es prerrogativa de los parlamentarios”, indicó la vocera (s).

“Lo que nosotros hemos dicho, y eso no va a cambiar, es que estos procesos son los procesos institucionales y tienen que llevarse adelante. Hay que colaborar con ellos y que vamos a estar atentos a los resultados de aquellos. Es lo normal que tiene que ocurrir en estos casos. Sin importar quién sea la parte involucrada”, sentenció.