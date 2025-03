Es la primera semana en lo que respecta al retorno de la actividad legislativa y, durante un viaje desde Valparaíso a Santiago, la diputada Camila Flores (RN) aborda la contingencia en diálogo con BioBioChile. Calificando como “crítica” la situación de la seguridad en el país, la parlamentaria de oposición no titubea al vincular la inmigración irregular con el incremento de la violencia en diferentes tipos de delitos. “Hay ahí una coincidencia”, dice.

En cuanto a las presidenciales, y a diferencia de lo sucedido en la votación por la reforma de pensiones, Flores se cuadra con la decisión de su partido, y de la UDI: Apoyar 100% a Evelyn Matthei. Las otras opciones en la derecha también son un tema de conversación y, demostrando su preferencia por Johannes Kaiser antes que José Antonio Kast, destaca que en el Partido Nacional Libertario “no se mezcla mucho” la política con la religión, a diferencia de lo que -a su juicio- se hace en Republicanos.

Pero las diferencias no son ajenas a Chile Vamos. De hecho, según cuenta la diputada, durante la tramitación de la reforma previsional -en la que hubo descolgados, incluida ella- fue tenso y hubo presiones, e incluso amenazas “de ciertas personas influyentes” de la coalición.

El anuncio de la exministra Carolina Tohá no le es indiferente. De hecho, hace una comparación con Michelle Bachelet y, si bien cuestiona la administración de la exmandataria, sostiene que “nadie puede decir que no es simpática y que no baila muy bien, porque baila bien y es simpática”. Por el contrario, en su opinión, “Tohá además de hacerlo mal, de simpatía no tiene mucho”.

Camila Flores y la contingencia nacional

—En el marco del caso Sierra Bella y el allanamiento a la diputada Karol Cariola (PC), se ha cuestionado el momento en que se realizaron las diligencias. ¿Cuál es su opinión? ¿Era oportuno concretarlas en ese momento? A horas de que diera a luz a su primer hijo.

Yo creo que ninguna mujer que ha sido madre podría no solidarizar en el sentido de que el momento no fue el más apropiado. Podría haberse hecho antes, un día después. Probablemente la diligencia, o lo que espera concluir el Ministerio Público, no va a variar mucho con uno o dos días de modificación de la fecha del allanamiento (…) a mí me parece que pudo haber sido distinta la fecha donde se hace, en ningún caso no hacerse. Si el Ministerio Público tiene los antecedentes, o tiene la hipótesis de que ella podría haber estado involucrada en algún grado dentro de ese posible delito, sin duda se tiene que investigar, independientemente quien sea la persona.

—¿Debería dar un paso al costado de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados? Teniendo en cuenta que su cargo cesaría a mediados de abril.

Creo que tener a la presidenta de la Cámara de Diputados involucrada en uno de los hechos más escandalosos que hemos tenido conocimiento en los últimos años, como en este caso de la Clínica Sierra Bella, no es bueno. No es bueno para ningún parlamentario y menos cuando se tiene la investidura de presidenta de la misma Corporación. Ella está representando, en definitiva, a todos los parlamentarios (…) me parece que no es lo más conveniente que ella, bajo investigación judicial, se siga desempeñando en un cargo tan relevante.

Seguridad en el país y en las instituciones

—¿Cómo evalúa hoy en día la situación de seguridad a nivel país?

Es crítica. Yo creo que hemos llegado a los niveles más críticos no solamente con una alta sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía (…) los delitos violentos en nuestro país han aumentado en todo el territorio nacional. Hemos, lamentablemente, transitado hacia figuras delictivas que son cada vez más crueles, más sangrientas, delitos en nuestro país que no estábamos acostumbrados (…) cuando tú sigues teniendo una inmigración descontrolada, donde no conocemos a quienes son las personas que están ingresando por las fronteras, y cuando tienes además a grupos de crimen organizado ya instalados plenamente, hace que la situación el día de hoy esté bastante descontrolada.

—¿Vincula la inmigración irregular con el incremento de la violencia en los delitos?

Totalmente. Yo creo que es así y no solamente lo creo yo, hay expertos en la materia de seguridad que así lo han señalado. Hay, de cierta manera, una lógica delictual mucho más avezada por parte de los delincuentes extranjeros que los nacionales. Y los nacionales lo que han hecho -en esta cultura criminal- es tratar de ponerse a la par con la misma crueldad de la comisión de delitos de los extranjeros. De cierta manera, como para no quedar bajo de la línea de quienes son los más agresivos o quienes son los más peligrosos (…) hay ahí una coincidencia entre el aumento de la llegada de extranjeros a nuestro país, de manera ilegal, con precisamente el aumento en la cifra de los delitos violentos.

—Durante los últimos días se retomó el debate en torno al uso de las pistolas tipo taser, ¿está de acuerdo con que se utilicen? ¿Solo de uso policial o también para vigilantes privados y/o guardias de seguridad?

En términos generales me encuentro muy favorable de la utilización de este tipo de arma no letal, porque claro, tiene que existir -desde mi punto de vista- la utilización de algún arma que sea intermedia (…) sin duda, solamente concentrar el uso en nuestros Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) me parece demasiado acotado. Yo creo que hay que agregarla también a Gendarmería (…) y respecto a la discusión, si los guardias privados podrían utilizarlas o no, a mí me parece que con la formación y el entrenamiento que debieran tener, a propósito de la nueva Ley de Seguridad Privada, por cierto que también podrían utilizarlas.

—Un uso más amplio, entonces.

Así es, personas que tengan la formación técnica para poder hacer utilización de este tipo de armas porque, insisto, son no letales. Perfectamente podrían utilizarlas porque es un mecanismo que permite inmovilizar a un individuo hasta que la fuerza policial, quienes son los que pueden realizar las detenciones, lleguen a los lugares determinados.

—La seguridad en las instituciones: Recientemente se conoció un violento asalto donde se sustrajo armamento desde el Campo de Entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada en Valparaíso. ¿Cree que hay falencias?

Me parece gravísimo, primero porque la señal es muy mala. O sea, ingresan a un recinto de la Armada donde había, por lo demás, infantes de marina y les roban a ellos, ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente que no tiene la preparación? (…) desconozco por qué no se hizo utilización del protocolo que corresponde para este tipo de casos. No sé si no se hizo porque no se quiso, porque no había la suficiente preparación o simplemente por temor a después de utilizar sus armas de servicio, estos funcionarios de la Armada probablemente terminan presos, cuestión que pasa mucho en nuestro país.

Si tú me preguntas si es justificable, no. Yo espero que a estos funcionarios (de la Armada), que no cumplieron con su rol, se les haya sancionado y se les haya dado de baja porque ellos tienen un deber legal y constitucional (…) por otro lado, espero con la misma firmeza que la justicia militar encuentre lo antes posible a estos criminales y ojalá les de pena ejemplificadora, cosa de que quede muy claro que no es posible que aquí simplemente se llegue, se entre a un recinto militar, se robe y no pase nada.

—Como presidenta de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitó que se le entreguen antecedentes. ¿Para cuándo está programada esa sesión?

La próxima semana (…) quizás parte de la sesión será de carácter de secreto, todavía no lo sabemos, es probable. Yo espero que no porque yo creo que la opinión pública, y la ciudadanía, tiene que enterarse de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en esta situación que, insisto, a mí me parece de la máxima gravedad. No es primera vez que pasa en el país, pero no porque haya pasado antes lo tenemos que normalizar, nos tenemos que escandalizar y tenemos que pedir el máximo rigor y las máximas sanciones.

Elecciones presidenciales: Matthei, Kaiser y Kast en la oposición

—Considerando que la primaria amplia en la oposición cada día pierde más fuerza, en una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, ¿por quién haría campaña la diputada Camila Flores?

Por Evelyn Matthei absolutamente, 100% por Evelyn Matthei. Además, es la que realmente -creo yo- va a lograr pasar a segunda vuelta. Yo veo improbable el escenario de que pase Kast y Matthei, cosa que obviamente uno no puede descartar (…) no imposible, improbable. Sin duda, entre Kast y Matthei yo haría campaña por Evelyn Matthei.

—¿Y entre Kast y Kaiser?

Por Kaiser, de todas maneras. Me representa mucho más que Kast.

—¿Por qué? ¿Qué diferencia ve entre ambos?

Yo creo que hay algo que es bien interesante que tiene el Partido Nacional Libertario. Conjugan dos elementos que a mí en lo personal me parece sumamente atractivo. Yo me defino, al igual que ellos, profundamente nacionalista y además ser libertario implica un respeto mucho más amplio a las libertades individuales (…) yo no veo, además, esta cosa más religiosa que tienen los Republicanos. No veo que ellos mezclen mucho lo que es política y religión (…) y así debiera ser, no mezclar ambas cosas. Creo que no van de la mano en ningún caso.

—El diputado Cristián Labbé renunció a la UDI para precisamente formar parte del proyecto político de Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario. ¿Usted lo descarta o deja esa posibilidad abierta?

Yo he aprendido que en política los escenarios son muy cambiantes y la verdad es que uno nunca puede decir ‘de esta agua no beberé’. Nunca. Yo por lo pronto soy militante de Renovación Nacional, pretendo ir de candidata a senadora por mi partido, milito en RN desde que tengo 17 años y hoy tengo 38 (…) convivimos distintos pensamientos políticos.

—¿Cómo califica la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior para asumir una candidatura presidencial? ¿La ve como una figura competitiva o cree que le da ventajas a la oposición?

Tener a Carolina Tohá compitiendo es una gran noticia para nosotros en la oposición. Creo que la izquierda chilena está cometiendo el mismo error que cometió la izquierda en Argentina (…) cuando además tú tienes a un 70% de la población respondiendo a encuestas y diciendo que no votarían jamás por Tohá, eso también te habla de que hay una suerte de ventaja para nosotros. Tampoco es una mujer muy simpática y muy afable que digamos, donde uno pudiese hablar de sus habilidades blandas como un atributo. No, para nada.

—¿En comparación con Michelle Bachelet?

Exactamente. O sea, Bachelet es una una persona bastante incapaz, que hizo un muy mal trabajo, sobre todo en su segundo mandato (…) pero nadie puede decir que no es simpática y que no baila muy bien, porque baila bien y es simpática. Tohá además de hacerlo mal, de simpatía no tiene mucho en comparación con ella. Creo que es una buena noticia, pero si nosotros seguimos con las divisiones internas y con el no entender que el verdadero patriotismo es poner a Chile por sobre todas las decisiones de conformaciones de listas políticas, de ir o no a primarias (…) podemos llegar a perder y no porque Tohá sea una buena candidata, sino por los errores nuestros.

—Desde el Partido Republicano se reconoce a Matthei como una buena candidata, pero se destaca que ha tomado una decisión de gobernar replicando lo que fue el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que -a juicio de ellos- fue “un muy mal gobierno”. ¿Qué se responde? ¿Considera que esas declaraciones marcan aún más distancia en la oposición?

Yo veo muy improbable que nosotros logremos un acuerdo de ir a una primaria amplia del sector porque, claro, Republicanos y el propio Johannes Kaiser lo han dicho, que no van a ir a una primaria (…) pero a mí me parece muy valorable que no sea Matthei la que esté dividiendo a la derecha. Matthei tiene profundas diferencias con ellos y está dispuesta, a pesar de esas diferencias, a competir porque entiende que para lograr derrotar al verdadero adversario político, que es la izquierda, no sobra nadie.

—¿A qué se debe esa diferencia?

Creo que cuando se está dispuesto a competir con cierto fair play, sin ataques personales, sin cosas que no contribuyen, sino que con las normas de fair play bien claritas, uno tiene la posibilidad de llegar a mínimos comunes (…) no voy a subir impuestos, no voy a apoyar el aborto, sí voy a cuidar las normas medioambientales, no sé. Yo creo que si se puede, de cierta manera, confluir en diez puntos que sean los mínimos para un plan de gobierno de cada candidato, que pase eventualmente a una segunda vuelta. Eso sería lo más sano, no veo por qué la falta de un programa de mínimos comunes podría ser la causa de no llegar a una primaria presidencial, porque eso se resuelve además rápidamente.

—Ud. acusa “una minuta” del gobierno en contra de Evelyn Matthei, ¿en qué tipo de acciones se justifica esa acusación? ¿Cuál cree que la razón?

Esto ya es bastante conversado y generalizado. Hay un plan del gobierno, de todos los días salir a responderle y a pegarle políticamente a Evelyn Matthei. Yo no sé si esta será la minuta del señor (Pablo) Paredes, o del señor (Miguel) Crispi ahí en el Segundo Piso, pero de que existe esta instrucción, existe.

—¿Por qué?

Porque claramente es la figura más fuerte y en el gobierno tienen muy claro que si pasa Kast o Kaiser a una segunda vuelta, ellos tienen todas las posibilidades de seguir siendo gobierno, pero si pasa Evelyn Matthei van a perder. Lo saben (…) eso obedece a una instrucción de una planificación electoral en contra de la figura de Evelyn Matthei. Eso es así, se habla y está confirmado por parlamentarios de izquierda en el mismo Congreso.

—¿En off?

Así es, absolutamente. Uno siempre tiene amigos y personas que están en la izquierda democrática con las que una puede dialogar, conversar (…) ellos tienen la instrucción de salir a pegarle, por las redes sociales, o los que tengan la posibilidad en los medios de comunicación.

Desafíos legislativos y las “amenazas” al interior de Chile Vamos

—¿Cuáles cree que deben ser las prioridades para legislar en el Congreso?

Yo espero que a nosotros, en mi caso como presidenta de la Comisión de Defensa, nos llegue lo antes posible el proyecto de Infraestructura Crítica, sobre todo con que ya está más que clara la vulnerabilidad que tiene nuestro país respecto de ciertos servicios que son esenciales y estratégicos (…) tener una protección de la infraestructura crítica, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, me parece que es fundamental. Yo espero que el Senado pueda despachar lo antes posible ese proyecto y comenzar a debatirlo nosotros en la comisión. Creo que otro proyecto que también es sumamente importante, son las de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que también está en el Senado (…) son fundamentales para que las policías, y también las Fuerzas Armadas, puedan actuar y no se sientan inhibidos de hacerlo.

—¿Cuáles son sus principales reparos a lo que se despachó de la reforma de pensiones? Fue de las que votó en contra, a diferencia de gran parte de Chile Vamos.

Mis principales reparos por haber votado en contra son algunos elementos de esta reforma, que lo sigo manteniendo y si tuviera que volver a votar lo haría tal cual como lo hice porque creo que fue lo correcto. Tiene que ver precisamente con cosas que son peligrosas. Nosotros terminamos entregando las pensiones de los chilenos en manos de personas que tienen al Estado de Chile en quiebra (…) les estamos diciendo que les vamos a prestar nosotros, como ciudadanos, plata y que esperamos que en 30 años nos devuelvan la plata y que claramente el proyecto lo dice con todas sus letras: Si la economía del país lo permite. Si a esas personas las vamos a tener gobernando en un par de años más, yo veo muy poco probable que la economía del país permita que a nosotros nos devuelvan este préstamo forzoso que nos obligaron a hacerle al Estado (…) y nadie te asegura que te la devuelvan.

Eliminaron los multifondos, se generó solamente un fondo que es multigeneracional y no tienes la posibilidad de elegir (…) y por supuesto, lo que están tratando de hacer: dejaron la puerta abierta para que se eliminen las AFP en el futuro y termine siendo un organo político/estatal el que administre las pensiones a los chilenos.

—¿Cómo quedaron las relaciones al interior de Chile Vamos tras la división en la votación por la reforma previsional?

En el momento en que estaba la discusión misma, la verdad es que fue bastante tenso para quienes nos manifestamos en contra de esta reforma. No fueron días agradables y hubo presiones para tratar de que cambiáramos nuestro voto. A mí me pegaron incluso una amenaza, bajo cuerda, pero amenaza al final del día, con el cupo senatorial por la región de Valparaíso. Y probablemente, creo que quizás tiene alguna relación con que el diputado Cristián Labbé haya renunciado a la UDI, quien también votó en contra de esta reforma. Entonces ahora, como se aprobó la reforma, las cosas se han ido apaciguando, pero en esos momentos la verdad es que no fue grato.

—¿Amenazas de quién? ¿De las bancadas o de las directivas?

De ciertas personas influyentes de Chile Vamos.