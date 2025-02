Nuevos antecedentes fueron revelados respecto al denominado caso Democracia Viva, que involucra a la -ahora- desaforada diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade.

En concreto, La Tercera dio a conocer mensajes entre ambos que se enviaron justo antes de darse a conocer los cuestionados convenios mediante la prensa.

Estos fueron entregados en un informe de la PDI a la Fiscalía de Antofagasta el pasado 31 de enero, y según este, “se puede advertir que Daniel Andrade y Catalina Pérez utilizaron la aplicación WeChat para realizar coordinaciones relacionadas con Democracia Viva”.

La utilización de dicha aplicación por parte de los involucrados habría comenzado el 30 de mayo de 2023. En tanto, los chats revelados son del 1 y 2 de junio de dicho año.

1 de junio

05:28, Andrade: Te voy a dejar unas cosas que escribí ahora mientras… son como corriente de la conciencia. Tengo mucho cansancio. Me da pena y me da miedo salir al escrutinio público. Quiero algo más tranquilo. Poder conversar, compartir lo soñado, pero no tener problemas con estas cosas.

Quiero que seamos felices y a veces me agota la política. No termina de ser una actividad mezquina, poco constructiva. Quiero otra cosa, pero a la vez no puedo. No quiero más problemas, con estas cosas me dan ganas de irme al mundo privado, trabajar en una mina o algo por el estilo. SQM, Codelco, la nueva propuesta del litio, qué se yo. Me cansa que se malinterpreten las cosas, es algo constante y permanente. Pienso que quizás lo de Democracia Viva lo pillaron por LinkedIn y lo mismo del Ministerio de Defensa. Qué complejo todo. Tan complejo. No estamos haciendo nada malo, pero parece que hay que ocultarlo.

07:25, Pérez: Me gustó mucho lo que escribiste.

07:30, Andrade: Cuando puedas coméntame.

08:39, Andrade: Te extraño, y me asusta mucho lo de Democracia Viva.

08:40, Pérez: Pucha sí, exquisito, un problema a la vez. Tenemos que salir ahora de este cacho del pituto.

08:41, Andrade: Pero tú crees que va a seguir más? Yo pienso que lo más riesgoso en ese cacho es que me echen de la pega.

08:51, Andrade: Si me echan, tendremos que ver un plan. Pero es distinto a una wea que nos caguen públicamente.

08:52, Pérez: Sí, es verdad.

19:58, Andrade: Vi la nota de la segunda. Me llegó por muchos lados.

19:58, Pérez: Ya pu. Y?

20:00, Pérez: Realiza videollamada