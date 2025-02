Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la posibilidad de ampliar el recinto penitenciario Capitán Yáber luego de que Álvaro Jalaff fuera enviado allí para cumplir su prisión preventiva en el Caso Audio-Factop. Gajardo indicó que no hay planes de expansión, ya que no es una prioridad, explicando que el foco del Gobierno está en ampliar las cárceles comunes debido a la sobrepoblación. Además, mencionó la situación de las mujeres privadas de libertad y el caso de Leonarda Villalobos, señalando que por ahora no es necesario crear un recinto similar para mujeres y que se están centrando en atender a las embarazadas o con hijos menores de 2 años.