Este jueves, desde el Gobierno se indicó que Chile tiene un total de 28 mil ordenes de expulsión de migrantes pendientes y sin ejecutar. En concreto, el dato fue informado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Lo anterior se dio en el marco de una nueva sesión de la comisión investigadora del Crimen Organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde participó esta jornada la secretaria de Estado.

Según dijo Tohá, “Chile tiene acumuladas 28 mil ordenes de expulsión, entonces esta cantidad de expulsiones están lejos de resolver ese tema porque además el número de expulsados no es un número fijo”.

“Se van decretando nuevas expulsiones, entonces esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo (…) van entrando nuevos expulsados, van expulsando nuevas personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar a todos los expulsados del año”, complementó.

Por lo que, dijo Tohá, “el país necesita dar pasos adicionales y uno de ellos se va a dar en una modificación que el Ejecutivo va a proponer para tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que todavía no se ejecuta”.

“Hay 28 mil personas en Chile que están con orden de expulsión, algunos de ellos hace 8 años, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión no tenemos ningún control de donde están, no sabemos nada de ellos”, cerró la autoridad de Interior.