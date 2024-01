El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reconoció una cita en la casa de Pablo Zalaquett en enero de 2023 para conversar sobre distintos temas políticos. En ese sentido, el parlamentario hizo la distinción entre este tipo de reuniones y las solicitudes por lobby. "A mí me invitó mi amigo Jorge Insunza, el exdiputado. Me invitó a conversar, no sabía de otras reuniones similares como nos hemos enterado ahora", señaló.

En una primera instancia, Ciper reveló que seis ministros mantuvieron citas con diferentes actores en la vivienda del lobbista. Sin embargo, diputados y senadores de variados partidos —desde el Frente Amplio a la UDI— también comenzaron a admitir que hicieron lo propio.

“Yo fui invitado por el exdiputado Jorge Insunza en enero pasado (2023) a conversar sobre el proceso constituyente, sobre las políticas públicas en Chile, sobre el desarrollo, sobre la permisología, sobre el tema del Estado de derecho, la inseguridad y la Macrozona Sur. O sea, a conversar sobre los temas de política que converso habitualmente”, señaló Lagos Weber.

En ese sentido, indicó que “no hay ni una diferencia entre eso que uno hace en una reunión y conversa sobre estos temas, que le piden a uno ir a exponer lo que uno piensa, y eso no es lo mismo que venir a plantear como te recibo cincuenta solicitudes por lobby”.

El senador también se refirió al oficio que envió Contraloría a seis ministerios para que se explicaran las reuniones de los jefes de estas carteras en la casa de Zalaquett. Se trata de Interior, Trabajo, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente.

“No sé cuál es el motivo, tendrán que responder los ministros y la Contraloría tendrá sus razones para aquello. Entiendo que el rol de los ministros de los parlamentarios distintos, hasta ahí lo podría responder yo”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “si a uno le piden una audiencia para plantear un tema particular, (como la) Ley de Pesca, esa tiene que quedar por Ley del Lobby. Si vamos a descubrir el reglamento de los vehículos de plataformas como Uber, Cabify, tiene que quedar”.

“A mí me invitó mi amigo Jorge Insunza, el exdiputado. Me invitó a conversar, no sabía de otras reuniones similares como nos hemos enterado ahora. (…) Yo fui solo, no fui acompañado de ninguna otra autoridad, parlamentario o ministro”, cerró.