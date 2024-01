Polémica ha generado la serie de reuniones que sostuvieron diversas autoridades, tanto ministros como parlamentarios de todos los colores políticos, con empresarios en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquett.

Si bien los encuentros se habían mantenido en estricta reserva, la semana pasada el medio Ciper reveló los primeros nombres de los participantes en las citas.

No obstante, casi como una bola de nieve, con el paso de los días se han ido develando otros invitados, en medio de las críticas debido a que las reuniones no fueron registradas en la plataforma de Ley de Lobby.

Los seis miembros del Gobierno que asistieron a las reuniones organizadas por el exalcalde de Santiago fueron Carolina Tohá, Jeannette Jara, Esteban Valenzuela, Maisa Rojas, Alberto Van Klaveren y Nicolás Grau.

Sin embargo, ni la ministra del Interior, ni el canciller, han dado a conocer con quiénes se reunieron, pese a las consultas de la prensa.

Por la contraparte, en tanto, se han conocido algunos nombres de participantes del mundo empresarial, como Ricardo Mewes, presidente de la CPC; Óscar Hasbún, vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del Grupo Luksic; Andrés Trivelli y Andrés Bulnes, de Larraín Vial; Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital; y Andrés Merino, de AFP Provida.

A ellos se suman Sady Delgado y José Guzmán Vial de Aqua Chile; José Ramón Gutiérrez y Cristián Sweet de Multiexport; y Rodrigo Sarquis y Andrés Santa Cruz, de Blumar.

Cabe destacar que si bien otros parlamentarios y autoridades han reconocido las reuniones, han evitado detallar todos los nombres de quiénes estuvieron presentes en los encuentros.

Luego se supo de parlamentarios como la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, además del diputado de la misma colectividad y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Santana.

Este último sostuvo que solo fue un “error político” y que la reunión con las AFP en el domicilio del lobbista Zalaquett no significó un cambio de posición de su parte, solo que fue informativa.

Al respecto, Pablo Zalaquett envió un comunicado donde justificó estos encuentros en su casa, diciendo que “nacen de la preocupante polarización y distancia que vio entre distintos actores del mundo político, económico y social. Con el fin de acercar y humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando”.

Desde la UDI, partido donde continúa militando Zalaquett, existe un respaldo transversal al exalcalde y ningún reparo a su participación, cargando toda la responsabilidad en los funcionarios públicos.

El diputado, Henry Leal, sostuvo que como partido enviarán un oficio a Contraloría solicitando investigar en profundidad los hechos.

Gobierno defendió reuniones con empresarios

Mientras, la ministra Jara matizó la controversia, sosteniendo que “creo que precisamente en virtud de las reacciones que han habido con posterioridad, uno siempre pudo haber hecho las cosas mejor”.

Aunque, enfatizó en que “en mi caso, lo que yo puedo decir es que soy una persona que tiene experiencia y para nosotros ha sido algo que no requería dicho registro”.

Similar postura tuvo el ministro Nicolás Grau, quien dijo que la reunión en la que participó con empresarios salmoneros en el domicilio del exalcalde, no transgredió la legislación.

En esa línea, el propio presidente Gabriel Boric aseguró que -en este caso- no ha habido un incumplimiento de la ley. Además, dijo que durante su mandato se va a “dialogar hasta que duela para sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a la polémica y expresó que “la ley obliga a registrar reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión, es decir, para incidir en decisiones de la autoridad” y que “ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de las autoridades”.

Este lunes, en tanto, se sumaron otros parlamentarios como el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, el senador y también timonel de RN, Rodrigo Galilea, junto a su colega del PPD, Jaime Quintana.

Según Undurraga, la cita en la casa del lobbista Zalaquett, junto a Galilea y Santana, fue para abordar la reforma a las pensiones con empresarios, de los cuales no hay registro.

De hecho, la cita fue duramente criticada por parlamentarios de Renovación Nacional, como el diputado Andrés Celis, que no tuvo empacho en cuestionar duramente al timonel de su propia colectividad, quien salió a reconocer el encuentro solo después que Undurraga lo “echara al agua”.

Walker y Quintana defienden reuniones en casa del lobbista Zalaquett

Y con el correr de las horas, también se supo que los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, fueron invitados a las citas en el domicilio de Zalaquett.

Así lo reconoció el vicepresidente de la colectividad en un tuiteo, donde detalló que fueron dos reuniones, en 2022 y 2023, para bordar el proceso constituyente y la ley que aumenta sanciones para delitos económicos.

A propósito de reuniones en la casa de Pablo Zalaquett, informo que el año 2022 participé, al igual que @ximerincon, de una en relación al proceso constituyente que impulsamos. Después, el 2023, una vez que ya fue aprobada nuestra ley que aumenta sanciones para delitos…

El senador Quintana, por otro lado, justificó su participación apuntando a que “es muy normal que a un presidente de partido lo inviten a exponer sobre escenarios políticos. No le veo nada malo, pues no existe conflicto de interés alguno (…). A mí me pareció de lo más natural, porque no es el primer encuentro de este tipo al que he ido”.

“Lo único que se abordó de forma genérica fue que tenemos que resolver el tema de las pensiones. Pero a mí no se me pidió ningún compromiso, ninguna gestión. ¿Entonces qué debo publicar? Nada. Y si me vuelven a invitar, volvería a ir”, aseveró el timonel del PPD en entrevista con La Tercera.