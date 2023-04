En medio de la discusión de la Ley N° 21.216, sobre Paridad de Género en la Convención Constitucional, la diputada Ericka Ñanco acusó discriminación en su contra por pertenecer al pueblo mapuche.

La situación habría ocurrido cuando, durante la intervención de la también diputada mapuche Emilia Nuyado, Ñanco hizo un afafán que es una expresión típica del pueblo mapuche para expresar felicidad y/o aprobación.

En ese momento, según relató la diputada por la región de La Araucanía, “desde la bancada de al frente” que corresponde a Republicanos y Chile Vamos, se habrían burlado.

“Fue tomada como una burla de alguien del partido, no sé si Republicanos o de Chile Vamos, pero sí de la bancada de al frente, que es la bancada de derecha”, dijo.

Agregando que “para mí fue una forma de discriminación” porque “nosotros no tenemos que burlarnos de las personas cuando se expresan, en parte de su cultura, una expresión favorable en torno a un tema que se está conversando”.

En cuanto al ánimo dentro de la Cámara, Ñanco aseguró estar por “mejorar las condiciones en las cuales estamos por querer trabajar por un Chile mucho más justo”, pero que “los partido de al frente al parecer no están muy conformes con eso” pues “no quieren construir de manera directa o transversal”.

Asimismo, la diputada militante de Revolución Democrática pidió identificar -a través de las cámaras del Congreso- a la persona que se habría burlado ante la expresión del afafán.

“Invitarlos a que podamos construir y no burlarse de la gente. Yo no me burlo de ellos cuando ellos hablan, todo lo contrario, los escucho con atención, con total calma y por supuesto con respeto”, afirmó.

Consultada por una eventual sanción por motivo de burlas, Ñanco aseguró que “es una práctica habitual que ellos tienen” indicando que del diputado Hotuiti Teao también “yo he escuchado que se han burlado de cierto modo, pero nunca él les ha dicho nada”.

“Somos una sociedad multicultural” y “tenemos que aprender a respetarnos. Nosotros, los mapuche, tuvimos que aprender a adaptarnos a un mundo distinto, a un mundo que no es mapuche y ya somos interculturales”, dijo.

“Mi llamado es que a los diputados que se burlan no lo hagan más obviamente, que soliciten las disculpas pertinentes y que sea sancionado también como corresponde por la Mesa”, concluyó.