Este lunes sesiona el pleno de la Corte Suprema, instancia en la cual se decidirá cómo proceder respecto del concurso para fiscal nacional.

Esto luego que el nombre de José Morales se rechazara en el Senado, misma suerte que corrió el de Marta Herrera.

El viernes la Suprema recibió el oficio y hoy corresponde que los ministros decidan qué camino tomar.

“Vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar otra vez la fórmula o el procedimiento y va a haber una convocatoria al pleno para el acto mismo de completación de la quina”, dijo al respecto la ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco.

“Telefonazo” de Boric a la Corte Suprema por fiscal nacional

Pero el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, recibió la semana pasada un llamado del presidente Gabriel Boric.

En este solicitó que en la sesión de pleno se reconsidere la idea del nuevo concurso para desempantanar la designación del siguiente fiscal nacional.

Se le consultó a distintas autoridades de Gobierno por esta conversación y no hubo respuesta, pero en conversación con Mega la ministra vocera Camila Vallejo reiteró que no hay candidatos que estén a la medida de uno u otro senador.

Respecto de la conversación entre los poderes del Estado la ministra confirmó que se dan estas conversaciones y sostuvo que “lo raro sería que no hubiera comunicación entre los dos liderazgos importantes de dos poderes del Estado en un caso que ha sido complejo”.

Aunque de esta decisión también participa el Legislativo, sobre todo la Comisión de Constitución del Senado, que recibe e interroga al candidato presentado por La Moneda.

El presidente de la instancia, el senador Matías Walker (ex DC) criticó estos llamados y dijo que no son convenientes, ya que el jefe de Estado se expone a que la Suprema no acceda su petición, lo que sería un nuevo revés.

A las 14:00 horas debería iniciar la sesión del pleno de la Corte Suprema.

Si los ministros deciden completar la quina con los candidatos que ya están para fiscal nacional se tiene hasta el 2 de enero. De realizar un nuevo concurso, el plazo se extiende hasta el sábado 7.