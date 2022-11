Los camioneros que se encuentran movilizados continuarán apostados en las principales rutas del país, tras fracasar la extensa reunión de negociación que se realizó este sábado en el Ministerio de Transportes. Los dirigentes, en tanto, descartaron desabastecimiento, asegurando que "no hay ninguna ciudad sin combustible, no sigamos mintiendo".

Camioneros que se encuentra movilizados continuarán manifestándose en las principales rutas del país, según confirmaron dirigentes este sábado.

Lo anterior, tras fracasar la última ronda de negociaciones que sostuvieron con autoridades en dependencias del Ministerio de Transportes.

Se trató de una cita por más de siete horas, donde estuvieron presentes el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y también representantes del Ministerio de Hacienda.

“La movilización se mantiene a la espera de una reacción del Gobierno”, señaló uno de los dirigentes, Freddy Martínez.

“Hacemos un llamado a la autoridad, que se sensibilice, las empresas que representamos están prácticamente arruinados”, agregó.

Según insistieron los dirigentes, el principal punto es lo relativo a los combustibles. Esto, porque los movilizados piden una rebaja durante los próximos cuatro meses mientras se implementa un nuevo mecanismo de estabilización de los precios que reemplace el Mepco.

En ese sentido, Martínez aseguró que “nosotros no hemos cortado rutas, estamos apostados en las carreteras”.

Respecto a las 31 querellas que presentó el Gobierno por Ley de Seguridad del Estado, los dirigentes aseguraron que por ahora no han pedido que las retiren.

No obstante, criticaron la postura de La Moneda en ese sentido. “Los camioneros no son delincuentes, no rompen focos, no grafitean nada”, sostuvo Martínez.

Consultados si las negociaciones continuarán, Cristian Sandoval aseveró que no hay fecha para una nueva ronda de conversaciones con las autoridades.

Por último, respecto al desabastecimiento que han acusado en algunas ciudades del norte del país, el dirigente desmintió esta situación.

“Hay un libre tránsito, eso entiendo, no hay ninguna ciudad sin combustible, no sigamos mintiendo. Nosotros los transportistas no estamos para hacerle daño a la comunidad”, sentenció.