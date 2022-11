El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la noche de este martes que invocarán la ley de seguridad interior del Estado y que preparan 27 querellas contra los transportistas movilizados.

Según Monsalve, al menos 13 de estas querellas han sido presentadas en los tribunales de Arica a Valparaíso.

“Presentamos ya 13 querellas desde Arica a Valparaíso invocando la Ley de Seguridad del Estado artículo 6. Carabineros tienen la orden de despejar las pistas del país”, dijo Monsalve.

En la misma línea, el subsecretario cuestionó la movilización, asegurando que el Gobierno ofreció soluciones que implican un alto costo fiscal.

“Las medidas que el gobierno ha comprometido, los US$ 1.500 millones para el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), el costo fiscal que implica congelar el precio del diésel, no es gratis, lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos. No podemos, a partir de los recursos de todos los chilenos resolver los problemas de grupos específicos. Esos grupos específicos tienen una respuesta hoy día, que es sólida, que es contundente, que en algunos casos es inédita, como el congelamiento del precio del diésel”, afirmó.

Por último, Monsalve añadió que Carabineros tiene la instrucción de despejar las rutas de forma inmediata.