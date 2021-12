El candidato a La Moneda del Partido Republicano, José Antonio Kast, reaccionó ante la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet Ugarte, en el domicilio de uno de sus hijos en Lo Barnechea.

En entrevista con radios de Iberoamericana, Kast indicó que no iría al funeral de Hiriart por tratarse de una instancia privada, de la familia. “No quiero hacer un hecho de campaña, pero hasta donde tengo entendido va a ser un funeral privado y (…) yo no conocía a la señora Lucía Hiriart de Pinochet. No soy cercano a la familia, (…) no tengo un vínculo”, aseguró.

Además, el candidato relató que: “Venía en el auto diciendo ‘qué increíble que justo este día, en que están los actos de cierre de campaña, se produzca la defunción de la señora Lucía Hiriart"(…) Más que darle las condolencias a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto, (…) lo dejo como un hecho humano. Veo a gente celebrando y no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá de el rol histórico que haya tenido la persona”.

En la misma línea agregó que “hemos hecho tantas ponderaciones históricas, análisis de lo que fue el Gobierno Militar o Dictadura o Régimen Autoritario y ¿eso va a reparar el quiebre institucional, el dolor de las personas que sufrieron tanto en el gobierno de Salvador Allende como en el de Augusto Pinochet? No lo va a reparar“.

Para finalizar, Kast dijo que el “análisis se van a seguir haciendo, pero si entrara en eso podríamos estar todo el programa (radial) hablando del fallecimiento de Lucía Hiriart y no vamos a solucionar el problema”.