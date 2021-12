Un tenso momento se vivió durante la jornada de esta mañana cuando el candidato a la presidencial, José Antonio Kast acusó de abuso sexual a su contrincante, Gabriel Boric, por lo que debió pedir disculpas y por que el candidato de oposición piensa en una posible acción judicial.

Cabe recordad que los candidatos de Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano se enfrentaron hoy en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) a poco más de una semana de la segunda vuelta presidencial.

En medio de la jornada, Boric interpeló a Kast por algunos dichos del republicano, como haber hablado de la “dictadura gay”. Acto seguido, Kast cuestionó a Boric por haber usado una polera con la imagen de Jaime Guzmán asesinado y por “reunirse con el asesino de Jaime Guzmán”.

“Nosotros tenemos una diferencia: Cuando yo me equivoco pido perdón y soy capaz de enmendar mi posición”, respondió Gabriel Boric. A lo que Kast replicó: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? esa situación todavía no se aclara”.

Ante los dicho, el candidato de Apruebo dignidad dijo: “Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como éste para un tema que no tienes idea”.

Agregó además que no tiene “ninguna acusación de abuso” por lo que exigió las disculpas de su contrincante. “Cuando se instalan mentiras no es aceptable”, añadió.

Más tarde, y luego de haber continuado con el debate en otras materias, el candidato del Partido Republicano recaló en sus dicho. “Cometí una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso. Pido disculpas”, dijo Kast.

Boric no descarta acciones legales

Una vez terminada la instancia y consultado por el tenso momento, Boric declaró que “no hay en contra mía, ninguna denuncia por abuso ni acoso”. En ese sentido, agregó que Kast “insiste en mentir para desvirtuar y no contestar preguntas imperantes”.

Agregó además que, “no es la primera vez, han inventado fichas clínicas falsas y diferentes situaciones sin asidero en la realidad”.

“Le hago la solicitud a los medios que hacen fact checking, que revisen esa campaña tan propia de la ultra derecha”, pidió el aspirante a La Moneda y añadió que ojalá los debates sean en torno a diferencias políticas.

Finalmente, afirmó que junto a su equipo van a evaluar posibles acciones legales en contra de José Antonio Kast, por acusarlo falsamente de abuso sexual