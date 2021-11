El diputado y candidato a Presidente por Apruebo Dignidad se defendió nuevamente de las denuncias que pesan en su contra por hechos presuntamente ocurridos en 2012, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Al respecto, se mostró abierto a colaborar con investigaciones tanto formales como informales en su contra, pero defendió que "jamás he acosado a una persona".

El candidato presidencial del conglomerado Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reiteró este sábado que está abierto a que se investiguen las denuncias de acoso en su contra, aunque admitiendo “comentarios machistas” en años pasados.

Se trata de supuestos hechos ocurridos en 2012, en la época que Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). En este sentido, defendió que “jamás he acosado a una persona. Eso puedo dar fe de aquello”, antes de reiterar que los hechos pueden ser investigados.

“Yo estoy consciente de que estoy sometido al más alto escrutinio y por lo tanto, respetando por cierto a toda las personas involucradas, lo que yo sostengo es que yo no tengo nada que ocultar y que estoy 100% disponible a todo tipo de investigación ya sea judicial o bien según los protocolos que las compañeras feministas han ido construyendo”, manifestó Boric ante CNN Chile.

Matizó sin embargo que “no basta solamente con alegar, hacer una apología y alegar inocencia, porque cualquier persona que es acusada de esas características eso es lo que dice. No, uno tiene que estar dispuesto a cualquier investigación y yo no tengo nada que ocultar. En ese sentido, totalmente disponible para colaborar y para acercarme a los principios del feminismo que en nuestra campaña defendemos”.

“Yo creo que nosotros siempre tenemos que revisar autocríticamente nuestra conducta en el pasado. Nosotros hemos sido criados en una sociedad que es profundamente machista, y yo me he dado cuenta revisando mi comportamiento de que he hecho a lo largo de mi vida comentarios machistas que hoy día son inaceptables”, admitió el candidato.