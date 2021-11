La pandemia trajo consigo el deterioro de la salud mental en los chilenos, es por eso que las horas para especialista psiquiátricos tienen un tiempo de espera de meses. De hecho, según datos obtenidos por BioBioChile, hay 7.640 usuarios en lista de espera.

Frente a esto los expertos indican que no solo el contexto pandémico actual tuvo una incidencia directa, si no que el efecto de lo que fue el estallido social en Chile repercutió y se arrastró durante el tiempo.

La psicóloga clínica Jacqueline Deutsch, magíster en psicoanálisis relacional e intersubjetivo, afirma que se está viviendo un estrés postraumático que ha conllevado el contexto nacional.

Así lo afirma también el psicólogo e hipnoterapeuta, José Luis Rojas García, quien además considera que el factor de las elecciones presidenciales que se aproximan en los próximos días, está generando otro cuadro de incertidumbre.

Además, Rojas comentó que durante los últimos tres meses, las consultas psicológicas se han duplicado.

Por su parte el doctor Luis Ignacio De La Torre, del Colegio Médico de Valparaíso, indicó que en Chile las condiciones para atender a pacientes son deplorables.

Respecto a su región, el dirigente manifestó que no es solo un tema de falta de especialistas, si no que la infraestructura no acompaña para una calidad digna a los pacientes.

Un estudio realizado por la ACHS y la Universidad Católica de Chile, señaló que hasta abril de este año el 46,7% de los chilenos presentaba síntomas de depresión.