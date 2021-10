Sólo 53 siquiatras atienden con bono Fonasa en todo Chile: una deuda con la salud mental

Sólo 53 siquiatras a nivel nacional atienden en Fonasa en Modalidad Libre Elección, es decir, comprando un bono. Ante la escasez, los pacientes están obligados a tratarse de forma particular, donde las consultas ascienden a 80 mil pesos. Según expertos, esto no es otra cosa que un síntoma de un sistema que no funciona y que tiene a más de 7 mil pacientes en lista de espera.

Y peor aún: hay regiones en las que incluso no hay profesionales que atiendan bajo esta manera. La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.