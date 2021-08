El Servel confirmó la madrugada de este martes, que el postulante independiente Sergio Tapia, no inscribió su candidatura presencial, tal como se había informado durante la jornada del lunes.

Una vez terminada la jornada, el Servel confirmó que el profesor de matemáticas y oriundo de la región de Magallanes, no logró los patrocinios necesarios para inscribir su candidatura presidencial, esto es 30 mil firmas.

Previo a que el Servel confirmara que Tapia no sería candidato presidencial, el docente dio una entrevista en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde se enteró que el organismo no había confirmado su candidatura.

El hombre se mostró sorprendido y afirmó que durante la tarde le habían confirmado que estaría en la papeleta y que “todo estaba en regla”.



“Yo ahora me estoy enterando de esto, me han llamado de diferentes medios de comunicación, escritos y visuales, y la mayoría de ellos, dan por hecho mi candidatura. De todas manera, debe haber una instancia donde yo pueda demostrar dónde está el error”, comentó.



“El único que tengo como comprobante, es que cumplí con el envío y la subida de toda la documentación y requisitos, en la plataforma que fue establecida por el Servel, y ahí me entregan un comprobante de que está todo en normalidad”, añadió.

Tapia había sido la sorpresa de la jornada, tras comentar que había logrado 35 mil firmas para inscribir su candidatura presidencial.

Según dijo ante la prensa, el docente buscó patrocinios desde diciembre de 2020 y fue a Puerto Williams, Cabo de Hornos, Punta Arenas, Puerto Montt y Los Andes.