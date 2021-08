El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso de la Armada emitió un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este lunes 16 y hasta el jueves 19 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Gonzalo Concha Salas explicó que a contar de este lunes se esperan “marejadas del suroeste en nuestro litoral y territorio insular, generando oleaje con fuerte rompiente en bahías abiertas a esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante los días martes 17 y miércoles 18, coincidente con las horas de pleamar o altas mareas”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

Archipiélago de Juan Fernández: Lunes 16 de agosto (AM).

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Lunes 16 de agosto (AM).

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Lunes 16 de agosto (PM).

Coquimbo hasta Arica: Martes 17 de agosto (AM).

La condición de mar se mantendrá hasta:

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Miércoles 18 de agosto.

Archipiélago de Juan Fernández: Jueves 19 de agosto.

Coquimbo hasta Arica: Jueves 19 de agosto.