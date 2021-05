El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, criticó las declaraciones de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien calificó como “un portazo” la respuesta del Ejecutivo a los mínimos comunes propuestos por la oposición.

El secretario de Estado, dijo que es sorprendente que por el hecho de decir que esperarán la llegada de más propuestas, principalmente de Chile Vamos para establecer un monto y una fecha, se diga que existe un “show mediático”, tal como lo hizo este jueves Provoste.

En ese sentido, Ossa apuntó a que es todo lo contrario, aseverando que fue un “portazo” al revés, esto a dos días de las elecciones.

Además, añadió que seguirán trabajando para llegar a acuerdos, esperando que de esta forma se pueda cambiar el tipo de diálogo que se está efectuando.

Según sus palabras, nadie se merece se merece una conversación de ese tono, insistiendo en que la oposición se equivoca al pensar que el Gobierno sólo recibirá sus propuestas.

A lo anterior, agregó que dicho bloque hace mal en pensar que se van a escuchar las propuestas entregadas a última hora y a dos días de un importante proceso eleccionario.

Finalmente, el ministro Ossa puntualizó que esto no se trata de un juego político.

En entrevista con CNN Chile, la presidenta del Senado, calificó las propuestas del Gobierno como “un portazo a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis, que no es sólo sanitaria, sino social y económica”.

“Dicen ‘avanzaremos en un ingreso universal; vamos a aumentar el monto de los beneficios’, pero no son capaces de decir cuánto ni cuándo. Entonces, me parece que la gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades”, afirmó la jornada de este jueves.

“Esta intervención de parte de los ministros del presidente Piñera es un show mediático sobre las ayudas a las familias”, agregó.