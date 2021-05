Este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, adelantó algunas propuestas que presentará el Gobierno en el marco de los “mínimos comunes”, conversaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo con el Congreso.

En ese contexto, el secretario de Estado comunicó que impulsarán un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, tomando en consideración la línea de la pobreza. Si bien la iniciativa apunta al 100% del Registro Social de Hogares, excluiría al 10% de las familias que perciban mayores ingresos.

En entrevista con CNN Chile, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), calificó las propuestas del Gobierno como “un portazo a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis, que no es sólo sanitaria, sino social y económica”.

Según la parlamentaria, el Ejecutivo no ha sido claro en sus iniciativas, ya que no se expresan montos ni plazos para concretar los beneficios. “Dicen ‘avanzaremos en un ingreso universal; vamos a aumentar el monto de los beneficios’, pero no son capaces de decir cuánto ni cuándo. Entonces, me parece que la gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades”, afirma.

“Esta intervención de parte de los ministros del presidente Piñera es un show mediático sobre las ayudas a las familias”, agrega.

Además, Provoste señaló que el Ejecutivo se encuentra en la “lógica del regateo” y lo llamó a avanzar prontamente en proyectos de ley para ayudar a los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

“Las necesidades de las familias no son negociables. El Gobierno vuelve a la lógica anterior a esta discusión, que son sólo titulares y letras chicas, y eso no lo resiste más el país”, sostuvo sobre este punto.

Cabe recordar que la oposición ya planteó sus propuestas al Ejecutivo, las que fueron recibidas con “sorpresa” en La Moneda.

Entre varias cosas, plantea un aporte 30% superior a la línea de la pobreza por persona a todas las familias que estén el Registro Social de Hogares, aunque exceptuando a los de más altos ingresos.

De esta forma, una persona recibiría $229 mil. En ese sentido, se iría haciendo un cálculo progresivo que llega hasta los $604.000 para una familia promedio de cuatro personas, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Yasna Provoste anunció que durante esta tarde mantendrá una reunión con el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien ha liderado las conservaciones con el Congreso, y le pedirá que “le ponga números” a sus propuestas para hacerlas más concretas.