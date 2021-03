La jornada del martes, durante una sesión telemática-presencial donde la Cámara analizó el alza de la violencia de género en pandemia, el diputado Florcita Alarcón participó del encuentro, en medio de la investigación en su contra por posible violación y otros delitos sexuales.

La diputada Paulina Núñez (RN) publicó una captura de pantalla en su cuenta de Twitter, donde alertó del hecho que se volvió viral.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara, Maite Orsini (RD) se refirió a la situación y emitió duros dichos en contra de su par.

“El mismo día en el que el general director de Carabineros nos dice que van a seguir llegando tarde a atender denuncias de violencia de género, un diputado que ha sido denunciado en Fiscalía por agresión sexual se presenta en la sesión en que analizamos la violencia de género en pandemia. Estos hechos se resumen en una sola palabra: impunidad”, lanzó Orsini.

“No puede ser que un parlamentario que ha sido acusado de violencia sexual se burle de la víctima presentándose en una sesión. Eso es una burla no solo para ella, sino que a todas las víctimas de agresiones sexuales”, añadió.

En esa línea, y pese a que no hay un proyecto redactado, Orsini afirmó que ella es partidaria de la idea que un parlamentario formalizado por violencia o agresión sea removido una vez que sea condenado por la justicia. Al mismo tiempo prometió que desde el bloque seguirán “impulsando reformas” al respecto.

Orsini también tuvo críticas generales acerca de la forma en la cual la violencia contra la mujer se aborda en el país.

“Lamentablemente nuestra institucionalidad no da garantías a las víctimas de delitos sexuales para denunciar. Hoy día una mujer encuentra más justicia haciendo una funa en redes sociales que acercándose a un tribunal. Y cuando van reciben revictimización, se someten a un circo mediático y rara vez encuentran una condena”, cerró.

Multado

Por el caso que enfrenta, Alarcón ya fue sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara con dos multas separadas del 15% de su dieta.

El presidente de la instancia, el diputado Bernardo Berger (IND), detalló que la determinación se tomó por la filtración de fotografías propias y de terceros de connotación íntima, sin consentimiento.

Los castigos se fundamentan en el artículo 346 del reglamento de la Cámara, que obliga a los diputados a desempeñar sus cometidos frente al público — en la corporación y fuera de ella — “con una conducta acorde a su investidura, y a ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos”.

La polémica explotó a principios de enero y el miércoles 6 de ese mes Alarcón anunció que renunciaría a la presidencia de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

Tras ello, el 25 de enero, las brigadas de Delitos Sexuales y del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones ejecutaron una orden de entrada y registro en su domicilio.

Hasta el momento, el legislador ha negado las acusaciones de agresión sexual.

“Se me acusa de violación, que mientras ella dormía con sus pastillas yo había hecho tal. Bueno, hay que darse cuenta de que todos los sábados no reuníamos. Llegaba ella tipo 6, 6:30 de la tarde. ¿Y qué haces tú con la polola cuando no la has visto una semana? Por supuesto, tener sexo, es lo lógico”, dijo a CHV al respecto.