Este jueves 24 de diciembre fue un día histórico para Chile, luego que se comenzara con el proceso de vacunación contra la covid-19 gracias a la llegada de las primeras 10 mil dosis de Pfizer/BioNTech.

La primera persona en ser inoculada fue Zulema Riquelme, una Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) de 46 años que trabaja en la UCI del Hospital Dr. Sótero del Río en la comuna de Puente Alto.

Un día después, en diálogo con Radio Bío Bío, la profesional de la salud contó detalles anecdóticos de la histórica jornada.

“Fue todo muy inesperado, todo así como súper rápido. No tuve mucho tiempo de pensar, yo sí tenía claro que cuando llegara la vacuna yo me iba a vacunar, pero ser la primera mujer en vacunarse fue inesperado”, partió señalando desde el otro lado del teléfono.

Un par de días antes Zulema se enteró que las autoridades buscaban que en Chile fuera una mujer, y en específico una TENS, la primera en ser inoculada.

“Me contactó mi jefa y me dijo que me habían elegido a mí. Yo me negué al principio porque me daba vergüenza, al final me convencieron y llegué a aceptar la propuesta y pensé que era como todo… de hecho, me dijeron ‘no si va a hacer así una foto con el ministro, así cortito"”, contó entre risas.

“Yo iba de lo más bien, dije me van a vacunar listo, ahí a lo más unas preguntas… y cuando llego allá y veo toda la cobertura de la prensa y los canales”, añade.

No comprendiendo todavía la expectación mediática, la mujer le preguntó a la encargada de prensa del Ministerio de Salud (Minsal) en qué canal se iba a transmitir para decirle a su familia que la vieran.

“Vas a salir en todos los canales, tu eres la primera mujer de Sudamérica en vacunarse”, le respondió la profesional, según el relato de Zulema.

“Eso me tuvo como todo el rato nerviosa, estresada, más que la vacuna. La vacuna siempre fui con toda la fe del mundo, tengo mucha confianza en las personas que trabajaron haciendo la vacuna, así que por esa parte tranquila, hasta el momento súper bien”, agregó.

Sobre los efectos, indicó que “en la tarde (de ayer jueves) me dolía un poco la garganta y hoy día estoy como tuna”.

En esa línea, aseguró que sintió una pequeña molestia en el brazo donde le pusieron la inyección, pero que era incluso menor a la que sintió cuando se vacunó contra la influenza.

“Hay que tener fe, las vacunas hace muchos años que existen y siempre hubo una primera vez que hubo que probarlas. Gracias a las vacunas vivimos más años”, remató.

El próximo 14 de enero, 21 días después de la primera inoculación, Zulema recibirá la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Escucha la entrevista completa a continuación: