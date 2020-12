Aunque las expectativas de votación no son muy altas, debido al aumento de contagios de covid-19 en la RM y en varias regiones del país, este fin de semana se vivirá una jornada clave para los destinos de uno de los partidos ancla de Chile Vamos: la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se enfrentan la lista liderada por el diputado Javier Macaya, quien vuelve a apostar por la renovación de trinchera gremialista -antes lo intentó en 2018-, y el exministro del Interior y exsenador, Víctor Pérez, quien representa una especie de traspaso de mando entre la actual directiva encabezada por la senadora por el Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe, y a la cual también sumó el apoyo del histórico Pablo Longueira, procesado en el caso SQM.

Quien asuma, lo hará en medio de las definiciones de las candidaturas a la Convención Constitucional, así como también respecto de las postulaciones a la elección municipal y de gobernador regional, pactadas igual para el 11 de abril de 2021.

A lo anterior, se agrega la definición presidencial de fin de año, en que el gremialista alcalde Joaquín Lavín se ha desplegado y posicionado como la opción más potente de la UDI.

¿Un fierro caliente para Pérez o Macaya? Habrá que esperar a fines de 2021 para hacer el balance.

Replicaría a JVR

El exparlamentario por la región del Ñuble, Víctor Pérez, hizo un balance positivo de la gestión de Van Rysselberghe a la cabeza del gremialismo.

“Si me hubiera tocado dirigir el partido durante el periodo que le tocó a Van Rysselberghe, haría todo de la misma manera, porque ese era el contexto y circunstancias. Ahora, nos toca movernos en un contexto distinto, con complejidades, pero en una fase que tenemos que contribuir mucho. La personalidad, los caracteres y las ideas son muy similares”, dice a BBCL el exministro del Interior del Presidente Piñera.

“Trabajé con la directiva de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, incluso la incorporé a mi directiva. Pero, mis desafíos son distintos a los que le tocó enfrentar a ella, que lo hizo con capacidad y talento”, añade.

En ese sentido, el histórico dirigente gremialista aseguró que a su dirección incorporará a militantes que no son parlamentarios con el objetivo de ampliar los espacios decisionales.

“Me toca un escenario político diferente, lo que significa adecuarnos a esa nueva realidad. Esperamos que todos los militantes UDI estén incorporados porque la unidad es fundamental para enfrentar esos desafíos complejos, difíciles, pero estimulantes a la vez que se nos vienen en el horizonte”, destaca Pérez.

Frente a algunas declaraciones, como la del senador Iván Moreira, quien señaló que “JVR destruyó a la UDI”, Pérez asevera que “no creo que esté destruida, todo lo contrario, ahora que estoy en campaña ve una UDI motivada, jugada y participativa”.

Busca diferenciarse

Por su parte, el diputado Javier Macaya enfatiza en que su lista no es de continuidad.

“Eso es súper importante decírselo a los militantes”, subraya en conversación con BBCL el diputado por la región de O’Higgins.

“Incluso en la lista de Víctor Pérez, con todo el respeto y cariño que tengo como exministro, exsenador, militante histórico del partido, de alguna manera es una lista de continuidad. Va la senadora Van Rysselberghe en ella”, añade.

Sobre su propuesta a los militantes, Macaya apunta que “nosotros tenemos mejores respuestas a las preguntas que se está haciendo Chile. Creo que Chile cambió, sobre todo en el último año, creemos que las preguntas que se está haciendo el país, merecen hacer las cosas para tener respuestas distintas”.

“La clase política no ha estado a la altura y estamos enfrentando un proceso constitucional distinto. Se requiere una vocación distinta por el diálogo, no tener vocación de ‘dique’, no decir que no a todas las cosas, sino que salir a proponer y jugar en la cancha”, destaca.

Asimismo, recalca como fortaleza la renovación que quiere imprimirle al gremialismo.

“Una vocación irrefrenable por la renovación, incorporar nuevos nombres. Los mejores momentos de la UDI fueron cuando se arriesgó y trajo nombres del mundo independiente a competir, a postular a cargos. Se nos vienen muchos procesos electorales que creemos que los podemos enfrentar con mejores opciones que la otra lista”, indica.

Macaya desistió de realizar un balance de la gestión de JVR, en los últimos cuatro años a cargo del partido.

“No me meto en el pasado, miro para adelante”, dice.

Según confirmaron desde la UDI, para la jornada electoral de este sábado, pese al confinamiento anunciado para toda la RM y para algunas comunas de regiones, habrá un permiso especial para que sus militantes puedan ir a votar. En caso de ser fiscalizados, sólo deberán mostrar su cédula de identidad y comunicar la dirección del local de votación dónde asistirán a sufragar.

La idea es facilitar, a todo militante habilitado para elegir que lo haga y resuelva quienes serán los próximos encargados de conducir el partido que creó Jaime Guzmán.