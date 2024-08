La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles el actual brote de mpox (conocido antes como viruela del mono) en la República Democrática del Congo (CDC), y que se ha extendido a otros países cercanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional.

Así lo decidió después de analizar la situación este miércoles junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. “Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

“La detección y la ampliación rápida de un nuevo clima de Mpox en la RDC occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá, es muy preocupante”, añadió.

"WHO is committed in the days and weeks ahead to coordinate the global response, working closely with each of the affected countries, and leveraging our on-the-ground presence, to prevent transmission, treat those infected, and save lives.

I thank the Emergency Committee for its…

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 14, 2024