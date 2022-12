Un profesor de la Universidad de Kabul se hizo viral este jueves luego de que se presentara en un programa televisivo afgano mostrando sus diplomas, para luego romperlos uno tras otro mientras protestaba contra el veto talibán a las mujeres en la educación.

“Desde hoy, no necesito más estos diplomas porque este país no es un lugar propicio para la educación. Si mi hermana y mi madre no pueden estudiar, entonces no acepto esta educación” manifestó el docente identificado como Ismail Mashal por Arab News, ante su entrevistador en TOLOnews.

El video se viralizó en redes sociales, destacando los usuarios el valor demostrado por el académico.

La llegada al poder de los fundamentalistas en agosto de 2021 comportó a la suspensión inmediata de la educación secundaria femenina, en un intento por adaptar sus contenidos a la ley islámica. El veto se amplió esta semana, cuando también se les prohibió participar en la educación superior.

Desde entonces, las afganas han protagonizado numerosas protestas por todo el país, pese a que muchas de estas se vieron interrumpidas por las fuerzas de seguridad de los talibanes, que reprimieron a las manifestantes o arrestaron a varias de ellas con el objetivo de detener las marchas.

Las protestas por los reclamos a que las jóvenes afganas vuelvan a las aulas recobraron forma en el país la semana pasada, después de que los fundamentalistas prohibiesen repentinamente el acceso a la educación universitaria femenina hasta nuevo aviso.

La progresiva regresión de derechos de las mujeres desde la llegada al poder de los talibanes hace un año y medio, pese a las múltiples promesas de respeto a la comunidad internacional, recuerda cada vez más a la postura adquirida durante su anterior régimen de entre 1996 y 2001, conocido por la exclusión de las afganas y su estricto código social.

A la larga lista de restricciones contra las mujeres, que incluye la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos; se sumó el pasado sábado la prohibición para trabajar en ONG, un anuncio que conllevó la retirada del país de varias organizaciones no gubernamentales como forma de protesta.