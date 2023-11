En su discurso diario, el presidente de Ucrania se mostró entusiasmado por el Centro Europeo de Entrenamiento de F-16 (EFTC, por sus siglas en inglés) que preparará a los aviadores ucranianos para que puedan volar aviones de combate F-16 en la defensa contra Rusia.

“La apertura de un centro de formación de pilotos de F-16 en Rumania, donde se entrenarán los pilotos ucranianos, es una importante contribución práctica a nuestra coalición de aviación”, señaló el mandatario ucraniano en su cuenta oficial de X.

“Nuestros acuerdos con Klaus Iohannis, presidente de Rumania, y Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, se están implementando. ¡Gracias socios!”, agregó.

The opening of an F-16 pilot training center in Romania, where Ukrainian pilots will be trained, is a significant practical contribution to our aviation coalition. Our agreements with 🇷🇴@KlausIohannis and 🇳🇱@MinPres Mark Rutte are being implemented. Thank you, partners!

