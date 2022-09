El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, una “buena amiga” a la que considera “una presencia reconfortante durante décadas de cambios”.

Guterres expresó sus condolencias en Twitter, señalando que la difunta monarca fue “admirada” en todo el mundo “por su liderazgo y devoción”.

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion.

She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change.

Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA

— António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022