La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca.

Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation “culpables de todos los cargos”, dijo el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, en su cuenta de Twitter.

