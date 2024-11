Kim Jong-un acusó a Occidente de provocar y alimentar la guerra de Ucrania para expandir su intervencionismo militar a nivel mundial, durante un discurso ante el Ejército norcoreano en el que advirtió sobre el aumento de la ansiedad por una posible tercera guerra mundial. Aunque no mencionó el envío de tropas norcoreanas para apoyar a Rusia en su conflicto con Ucrania, Kim criticó la alianza militar entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, a la que consideró una amenaza a la paz y estabilidad en Asia-Pacífico. El líder norcoreano llamó a fortalecer la defensa nacional y seguir preparándose para un eventual conflicto, destacando la importancia de la seguridad del país centrada en armas nucleares.

“Debemos considerar la guerra contra Rusia, que están librando Estados Unidos y Occidente al enviar a Ucrania como avanzadilla, como una guerra para aumentar su experiencia práctica y ampliar el alcance de su intervencionismo militar al mundo entero”, afirmó Kim en un discurso pronunciado el viernes en Pionyang durante una conferencia de comandantes e instructores militares.

“Mientras los mercaderes de la guerra de Estados Unidos continúan brindando apoyo militar a Ucrania e Israel, más países se ven atrapados en la guerra y la situación de seguridad internacional se torna más peligrosa, lo que aumenta la ansiedad con respecto a que pueda estallar una tercera guerra mundial”, añadió Kim en la larga alocución publicada hoy por la agencia estatal de noticias KCNA.

No obstante, Kim no hizo mención al envío de unos 10.000 soldados norcoreanos a la región rusa de Kursk para apoyar a Moscú en su ofensiva contra Kiev, una acción confirmada por Washington, la OTAN o Seúl que el régimen no ha comunicado aún a sus ciudadanos.

Por otra parte también acusó a la alianza militar entre Corea del Sur, Japón y EE.UU. de ser un factor capital que amenaza la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico y la península coreana al realizar maniobras militares conjuntas y desplegar armamento estratégico, y consideró que los tres están buscando formar una “OTAN asiática” mientras arrastran a la región a miembros de la Alianza Atlántica y otros aliados.

“En definitiva, la alianza militar liderada por EE.UU. se está expandiendo a un ámbito más amplio que abarca Europa y la región de Asia-Pacífico, y el peso de su agresión se está concentrando nada menos que en nuestro país, el enemigo hostil y beligerante más antiguo de Estados Unidos”, aseguró el líder norcoreano.

Ante estas acusaciones, Kim consideró necesario seguir fortaleciendo la defensa nacional ante la posibilidad de que estalle un conflicto siempre en mente.

“Permítanme enfatizar una vez más que la tarea más importante y vital para nuestras Fuerzas Armadas es la guerra, la preparación para encarar la guerra”, afirmó el mariscal, que aseguró que Corea del Norte seguirá “fortaleciendo el poder de autodefensa del país centrado en las armas nucleares”.