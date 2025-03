En medio de las graves inundaciones que azotaron Bahía Blanca, Argentina, dejando al menos 6 muertos y desaparecidos, se cuestiona al presidente Javier Milei por sus frecuentes viajes al extranjero, con casi 20 salidas desde que asumió en diciembre de 2023. En el contexto de la tragedia, su tardía aparición en la zona y la cancelación de un viaje a Chile para participar en un seminario privado generaron críticas. El mandatario delegó tareas a ministros y anunció un fondo de 200.000 millones de pesos para asistir a las víctimas. Además, se destaca que la mayoría de sus viajes fueron a Estados Unidos, en su mayoría por motivos personales y no oficiales. La falta de presencia de Milei en la zona del desastre generó controversia y comparaciones con sus frecuentes viajes al exterior.

Desde que es presidente, acumula 19 viajes, en su mayoría a Estados Unidos. La mayoría fueron invitaciones y reuniones de interés personal, no así reuniones bilaterales. Cómo le fue en la zona del temporal esta semana.

En medio del desastre en Bahía Blanca, donde un temporal dejó una veintena de muertos, desaparecidos y destrucción estructural en la zona, en Argentina tomaron fuerza los cuestionamientos contra Javier Milei por el interés detrás de sus viajes. En lo que va de su gestión, viajó casi 20 veces al exterior, pero pocas veces lo hizo dentro del país. En el lugar de la reciente tragedia, apareció seis días después, pero por unas horas de la mañana y se fue de vuelta a la Ciudad de Buenos Aires. Encomendó la tarea presencial a dos ministros y canceló otros viajes, como el pautado en Chile para un seminario privado.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el presidente trasandino acumula 19 salidas al exterior, aunque en su mayoría por cuestiones personales y no representando al Estado argentino. Por dar dos ejemplos claros: pegó faltazo a la asunción del mandatario uruguayo Yamandú Orsi en febrero pasado, pero se hizo espacio y tiempo en su agenda para visitar dos veces al magnate Elon Musk en Estados Unidos.

El 8 de marzo pasado, Milei tenía planeado visitar Mendoza en coincidencia con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además de ser uno de los eventos culturales más convocantes del país, funciona como la vidriera política que anticipa el pulso del año electoral (en octubre habrá comicios legislativos en Argentina). A pesar de pertenecer al radicalismo, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo tiene aceitado vínculo con el libertario. De hecho, la provincia vecina fue clave para aportar los votos a Milei en su triunfo presidencial.

Sin embargo, horas antes del inicio de los actos protocolares, la Casa Rosada anunció que cancelaba los viajes tanto de Milei como de los ministros y funcionarios de primera línea como una especie de “solidaridad” con las víctimas del temporal en Bahía Blanca (Buenos Aires) y así el Presidente abocarse al “monitoreo” de las tareas, aunque desde la residencia de Olivos.

Quienes sí estuvieron presentes desde el primer momento fueron el ministro de Defensa, Luis Petri, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, pero enfrentaron un momento incómodo: su presencia no fue bien vista por algunos vecinos que reclamaban obras y ayuda del Estado. Así, el gobierno optó por “cuidar” a Milei y mantenerlo al margen de las apariciones públicas hasta el miércoles pasado.

Los vecinos de Bahía Blanca echaron a las puteadas a Bullrich y Petri. Llegaron, se sacaron la foto y se fueron.

"Perdimos todo, hija de puta. Volvete a pie, mojate los zapatos aunque sea"

"NO LE TIRES AGUA QUE ELLA NECESITA VINO" pic.twitter.com/gl4yBASTdb — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 8, 2025

Seis días después de las inundaciones, el Presidente arribó a Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su hermana Karina, quien oficia como secretaria general de la Presidencia.

Llegó a las 7 de la mañana y, tras estar en el centro de monitoreo, en el hospital de campaña y en una planta potabilizadora, se fue del lugar pasadas las 11 horas para retornar a la Ciudad de Buenos Aires. En un comunicado oficial, anunció la creación de un fondo por 200.000 millones de pesos argentinos para asistir a las víctimas, la mitad de la cifra que estimó el intendente Federico Susbielles para reconstruir la ciudad.

Sobre la escasa presencia del Presidente en la zona del desastre, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien oficia en los medios como una vocera del “círculo rojo” de Milei, esbozó esta defensa una entrevista en el canal LN+: “No creo que cambie la efectividad del trabajo del Presidente estando o no. ¿Qué, va a ir con una pala a sacar el barro de adentro de las casas? No cambia nada. Y no todos son votantes nuestros en Bahía Blanca. Así como hay gente a la que le gustaría que (Milei) esté, hay gente a la que no”.

Las millas internacionales de Milei: 19 viajes, casi la mitad a Estados Unidos

De seguir la bitácora oficial de Javier Milei, desde el 10 de diciembre de 2023, concretó 19 viajes al exterior, nueve de ellos a Estados Unidos. Lo llamativo es que en gran parte no cumplió una agenda oficial como presidente, sino que se trataron de eventos privados organizados por fundaciones alineadas con su ideología o la entrega de premios y condecoraciones a su persona.

El primer vuelo que tomó Milei fue el 15 de enero de 2024, cuando fue invitado a la 54° reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Le siguieron en febrero tres visitas protocolares seguidas: a Israel, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro -y su socio geopolítico- Benjamin Netanyahu; al Vaticano para la cumbre tan esperada con el papa Francisco tras tildarlo como “representante del maligno”; y a Italia, donde se hizo viral por el aceitado diálogo con la primera ministra Giorgia Meloni.

Luego, Milei hizo lugar en su itinerario para varios viajes a Estados Unidos, pero siempre en plan de reunión con empresarios alineados a su postura contra el movimiento woke y la supuesta Agenda 2030.

Como tercer viaje como presidente el 23 de febrero de 2024, fue invitado a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde le estrechó la mano al entonces candidato Donald Trump, a lo que siguió en abril un festejado cruce con Elon Musk en la sede de Tesla en Austin y en la Casa de Jabad en Miami (comunidad judía). En mayo, el argentino brindó un encendido discurso ante inversores en el Instituto Milken de Los Ángeles.

El sexto viaje, ocurrido a mediados de mayo, lo encontró a Milei por Madrid, en el marco de la convención del partido Vox. Fue aquella ocasión en que provocó un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Argentina y España -con retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires- porque el libertario acusó de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Del 27 de mayo al 2 de junio de 2024, Milei concretó el séptimo viaje como presidente rumbo a San Francisco, ciudad que lo recibió para juntarse con magnates como Mark Zuckerberg, Sam Altman y Tim Cook, entre otros. Pegado, tomó un vuelo directo a El Salvador para estar presente en la asunción de Nayib Bukele, reelecto como presidente.

A mediados de junio, Milei cumplió su octava travesía al exterior, esta vez, con destino a Europa. Fue a Italia para la cumbre del G7 y a Suiza para la Conferencia de Paz sobre Ucrania, donde se cruzó con su entonces aliado Volodímir Zelenski, a quien le soltó la mano recientemente en la ONU cuando se abstuvo de votar para que Rusia retirara las tropas en Ucrania.

El 21 de junio del mismo mes, Milei sobrevoló el Atlántico para su noveno viaje presidencial. Estuvo primero en España, pero no por motivos relacionados a Argentina. Es que sólo lo hizo para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid​ y la Medalla del Instituto Juan de Mariana. Al día siguiente, en Alemania, asistió a una ceremonia en donde le dieron la medalla Hayek. Cerró el viaje en República Checa.

El décimo viaje fue a otra conferencia de la CPAC realizada en Brasil. También ese mes, Milei acudió a Sun Valley (EEUU) para la Allen & Co. Conference. En su doceava salida del país, asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París (Francia), donde sumó una reunión bilateral con Emmanuel Macron, fue la excusa para su 12° viaje.

El 8 de agosto, su decimotercer viaje, Milei finalmente decidió cruzar la cordillera de los Andes y pisar Chile, pero, por supuesto, ignorando a su par Gabriel Boric. En lugar de una agenda bilateral, el libertario estuvo en el acto conmemorativo de la compañía GasAndes por el gasoducto y partió a Buenos Aires de regreso a las pocas horas.

Su 14° viaje lo tuvo en septiembre con destino a Nueva York, donde golpeó el martillo en la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores, volvió a ver en privado a Elon Musk y habló en el debate de la 79° Asamblea General de la ONU. Concretó también una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y con la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Dos meses después, en noviembre, Milei repitió presencia en la CPAC de Mar-a-Lago y se reunió con Trump.

El 2024 lo cerró con su viaje número 16° en las tierras de Río de Janeiro (Brasil) para la cumbre de líderes del G20 y reuniones bilaterales con Xi Jinping (China) y Narendra Modi (India).

Respecto a los tres meses que lleva el 2025, Milei concretó tres viajes al exterior. En Washington, participó el 20 de enero en la investidura presidencial de Trump. Al día siguiente tomó vuelo a Suiza para otra aparición en el Foro de Davos (donde desplegó el discurso homofóbico que tantas críticas le generó).

Y en febrero, otra vez se subió al avión para ir a la fiesta de la CPAC en Washington, donde le regaló una motosierra dorada a Elon Musk, ya en funciones en la renovada administración de Trump. Fue su vuelo al exterior número 19 hasta el momento.

La contracara: Milei visitó menos de la mitad de las provincias argentinas

Obviando la ciudad y la provincia de Buenos Aires, lugares donde están la Casa Rosada y la residencia de Olivos, respectivamente, el presidente Milei pisó menos de la mitad de las 24 jurisdicciones que conforman la Argentina desde que asumió el poder.

Donde más veces estuvo fue en Córdoba, la provincia que mejor proporción de votos le dio en el balotaje de 2023 (74%). La visitó cuatro veces.

Mendoza fue otro de los destinos de Milei, pero apenas para una fugaz aparición el 6 de septiembre pasado en la 45° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En Santa Fe, otro de los distritos más poblados del país vecino, Milei llegó el 23 de agosto pero sólo para hablar frente a empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

A Tucumán viajó dos veces: para firmar el Pacto de Mayo junto a gobernadores (julio de 2024) y para la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad (diciembre).

El resto de las visitas se distribuyeron entre Corrientes -sin agenda oficial, fue otro evento de una fundación libertaria-, San Juan, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde le estrechó la mano de Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.

¿Y Bahía Blanca? Además del paso fugaz el miércoles pasado, Milei visitó esa zona de la provincia de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2023, apenas unos días después de asumir como jefe de Estado, debido a un temporal -como el de este año- que había dejado más de una decena de fallecidos.

Horas antes, había acudido a la cancha de Boca Juniors para votar al candidato a presidente del club Andrés Ibarra, quien iba acompañado en el binomio por Mauricio Macri. La fórmula perdió ante la lista oficialista de Juan Román Riquelme.

En la recordada conferencia de emergencia en Bahía Blanca, Milei declaró entonces: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”.