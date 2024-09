La mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York acumulan fuertes alzas desde la puesta en marcha de las políticas del presidente argentino, Javier Milei, quien este lunes tocó la campana en la apertura de Wall Street.

En su discurso, apeló a su prédica rigurosa de sostener el equilibrio fiscal y aseguró que para mantenerlo se vio obligado a vetar un “aumento irresponsable” a los jubilados.

“No estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”, señaló.

“Me cuestionan la política social, que no tenemos corazón; yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, aseguró Milei ante un atengo público que siguió sus palabras en la New York Stock Exchange, donde fue invitado a participar para tocar el tradicional “gong” que da inicio a las operaciones.

The NYSE welcomes teh Argentine Republic in recognition of the 79th Session of the @UN General Assembly. Javier Milei, President of Argentina, rings the Opening Bell. 🇦🇷 @OPRArgentina https://t.co/3rsQJwZHVN

— NYSE 🏛 (@NYSE) September 23, 2024