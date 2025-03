El presidente argentino, Javier Milei, canceló este viernes su agenda prevista para el fin de semana debido a las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que dejó al menos 10 muertos, y monitoreará la situación desde la Quinta Presidencial de Olivos.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó este viernes que ascendió a diez el número de muertos -inicialmente se reportaron seis fallecidos- por las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, en un escueto comunicado por redes sociales, indicó que “el Presidente de la Nación ha suspendido las actividades previstas en la provincia de Mendoza (oeste) para el día de mañana”.

Fuentes de Casa Rosada (sede del Ejecutivo) confirmaron a EFE, que Milei no participará de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y se quedará en la residencia presidencial para monitorear la situación en Bahía Blanca.

Durante la tarde de este viernes, Milei despachó al ministro de Defensa, Luis Petri, y a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, hacia Bahía Blanca para ponerse al frente de los operativos de seguridad y rescate, así como coordinar los esfuerzos de los servicios de emergencia y Fuerzas Armadas.

Según datos del Ministerio de Defensa argentino, unos 120 efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona, cuentan con cinco camiones, diez botes militares, cuatro camiones de transporte, cinco vehículos anfibios.

Entre los equipos pesados, el Gobierno nacional envió un hospital de campaña con capacidad para 100 personas y una columna con maquinaria pesada, que permita remover escombros y atravesar las calles.

Debido a las inundaciones, que en algunos barrios alcanzaron los dos metros de agua, 1.075 personas han sido evacuadas y alojadas en 15 centros de rescate, tras la caída de unos 400 milímetros de lluvia en ocho horas, el equivalente al promedio anual de Bahía Blanca.

A la falta de luz eléctrica en toda la ciudad se sumó una merma en el servicio de gas natural en parte del país, aunque el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aseguró que el suministro para hogares, hospitales, colegios, comercios está garantizado.

“Debido a las condiciones climáticas extremas en Bahía Blanca, la Planta General Cerri, operada por Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), quedó fuera de servicio. Esto ha generado una reducción en el suministro de gas natural. El gas para la demanda prioritaria está garantizado”, informaron en un comunicado.

Desde la entidad tomaron la decisión de cambiar la generación de electricidad de gas a combustibles líquidos, para resguardar el abastecimiento eléctrico y han restringido el suministro a empresas e industrias.

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc

— Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025