La expresidenta Cristina Fernández arremetió con todo en contra del actual mandatario de Argentina, Javier Milei, a quien trató de “estafador global” en su discurso frente al Congreso.

La señora “K” afirmó que Milei pasó de ser un “rockstar mundial” a un “estafador global, rodeado de coimeros locales”, tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

Pero el emplazamiento no quedó allí, ya que horas más tardes Fernández utilizó su cuenta de X para ironizar con un “Che Milei… ¡Qué semanita!”, en referencia a los artículos de Forbes y The New York Times que dieron a conocer un presunto delito de fraude y sobornos vinculado a la criptomoneda $LIBRA.

“Y vos que pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste… Estafador global, rodeado de coimeros locales. ¿Aunque coimera tal vez?”, agregó la líder del peronismo.

Junto con ello, Fernández hizo eco de las declaraciones de Mauricio Claver-Carone, expresidente del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y enviado especial para América Latina de los Estados Unidos.

“¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EE.UU.?”, agregó la expresidenta.

Asimismo, cuestionó el tono y contenido del discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso, apuntando a que este último no dijo “nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en la que repetiste la misma cantinela de siempre”.

Duda sobre el equilibrio fiscal

La exmandataria también puso en duda el equilibrio fiscal que el gobierno de Milei exhibe como logro, al asegurar que se sostiene sobre un “desequilibrio social” y ajuste a sectores vulnerables.

“Ajustaste a los jubilados, provincias, universitarios, la educación y la salud pública. En una muestra de crueldad extrema, también hiciste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu Gobierno define como ‘idiotas’, ‘imbéciles’ y ‘débiles mentales’”, denunció en referencia a un anexo del Boletín Oficial que retraía definiciones arcaicas para catalogar personas con discapacidades diferentes.

Por último, la expresidenta expuso la puesta en escena de la llegada de Milei al Congreso, la cual -según dijo- tuvo poca afición y bajo el ruido metálico de cacerolas que se colaron en la transmisión oficial.

“Con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas, diciendo ‘se escucha la música de la fanfarria Alto Perú de Granaderos’, tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena”, cerró Fernández